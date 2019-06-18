原标题：让中国味的动漫，展现不寻常的活力

当创新创业的大潮与动漫产业的机遇相交汇，可以产生怎样的化学反应？昨日2019全国双创活动周由团中央主办的活动——中国青年动漫创新创业发展论坛上，与会专家学者、投资机构负责人、创业者代表等齐聚一堂、畅所欲言，用他们的深入思考、独到见解和新颖观点，带来了一场动漫行业的思想盛宴，为创业青年开阔眼界和提升动漫领域创新创业能力提供了富有价值的借鉴和启示。

主旨分享阶段，中国美术学院影视与动画艺术学院动画系主任韩晖、早鸟投资/赞基金创始合伙人谢坤泽分别以国漫之源——中国文化元素、新媒体下的动漫IP投资为主题，详细阐述和深度剖析了动画的中国味和投资人视角下的动漫产业发展。

圆桌论坛阶段，人民日报社《讽刺与幽默》报总经理岳增敏、中国青年创业就业基金会项目汇聚平台专项办副主任李晓华、中国美术学院影视与动画艺术学院动画系主任韩晖、斯坦李文化传播（广州）有限公司品牌发展总监姜茜雅、早鸟投资/赞基金创始合伙人谢坤泽等嘉宾围炉共话，结合中国动漫产业机遇与挑战、国内外动漫创作路径异同、青年动漫从业者职业发展等议题，进行了深入浅出的分析和鞭辟入里的解读。

“从创业投资角度来看，动漫这一赛道的长周期属性，与一些投资基金相对较短的回报周期可能存在冲突。”早鸟投资/赞基金创始合伙人谢坤泽直言。因此，他建议投资人和创业者更加理性地看待行业机会，特别是创业者，除了要在内容创作方面锤炼核心优势以外，要更加注重整合IP运营、营销推广、品牌传播等资源，通过抱团和协同打通动漫作品的变现渠道，增加获得投资机构青睐的概率，提升可持续盈利能力。

而在斯坦李文化传播（广州）有限公司品牌发展总监姜茜雅看来，中国动漫完整产业链的构建始于本世纪初，至今不过经历了十几年，与美国、日本等动漫产业先发国家的深厚积累依然存在较大差距，需要在“野蛮生长”的过程中逐步找到正确方向，构建起更加完善成型的产业链。“比如在动漫创作过程中，先构思人物形象还是故事剧本？我们在与美、日动漫公司的沟通中发现，相比国内公司，他们的动漫创作遵循一个更加清晰稳定的创作模式，这正是产业链成熟的表现。”

历届“创青春”中国青年动漫创新创业大赛优秀项目代表、动漫爱好者、青年动漫从业者200余人参加了论坛。（首席记者 齐航 记者 吴宛青）

(责编：庄红韬、杨曦)