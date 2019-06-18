科技创新带你“洞见”未来

原标题：见习记者 傅凌波/文 记者 张之冰/摄

昨天，2019全国双创活动周在杭州梦想小镇发布“新物种”，来自北京悉见科技XMAN AR眼镜和来自北京中科东韧的声学照相机亮相发布会。

天天“新物种”发布是本届全国双创活动周主办城市杭州推出的重点活动，从6月13日到19日，来自13家科技公司的14件“新物种”一一发布。“新物种”重点聚焦新知识、新技术、新发明、新模式，通过这个窗口，将展示一批和人们生活息息相关的科技创新成果。

昨天发布的两个“新物种”，带着十足的“科技范儿”亮相，通过各自的技术创新，用全新的方式带你“洞见”未来。

可毫秒级识别反应的XMAN AR眼镜

姓名：加洛特；性别：女；年龄：32；车牌：京A88888；违章：扣6分……戴上二代AR眼镜XMAN后，眼前人的相关信息会迅速跃入眼帘。

这款眼镜来自北京悉见科技有限公司，仅重39克，适宜长时间佩戴，最长可达20小时，具备人脸识别和空间定位能力，能实现毫秒级的识别反应，对背景复杂、低质量的图片或人群实时抓拍，并利用深度学习，可适应侧脸、遮挡、模糊等各种实际环境。

看似轻便小巧的眼镜，背后却是一套复杂的整体算法和解决方案平台。据悉见科技创始人兼CEO刘洋介绍，该款眼镜目前主要应用于警用安防、工业制造、物流运输、文旅等领域。

以工业制造中的汽车分拣环节为例，该环节涉及上百个零件，分拣工人需要反复浏览分拣单后，前往不同区域获取零件，过程繁琐、效率低下且失误率高。悉见科技通过数字化集成业务流程，提前建立海量零件的数据库，实现场景和物件的精准定位和识别。工人佩戴XMAN眼镜后，可根据眼前的屏幕提示，前往指定区域拿取指定零件，从而优化分拣工序，提升工人效率，降低作业成本。

未来，悉见科技还将致力于让眼镜成为替代手机的新一代计算平台，真正助力人们抵达“看见原本看不见的，看懂原来看不懂的”的智慧未来。

声学照相机 机械发声设备的“体检B超机”

机器设备像人体一样，零部件发生磨损、松动、疲劳、裂纹等损伤时会发出异响。因此，让噪声提前被听见，甚至被“看见”，是一个预防损伤的好办法。而看见“声音”这一充满未来感和想象力的概念，正在通过一台声学照相机成为现实。

在“如鱼得水”广场，一台由24个麦克风组成的等璧螺旋阵设备吸引了人们的注意。这是国内领先的商业化发布、具有国内自主产权的声学照相机。

据北京中科东韧科技有限公司副总裁常炜熙介绍，声学照相机通过麦克风矩阵采集声音，中央的摄像头负责采集视频图像。在处理终端，设备将采集到的声学数据和视频数据进行数据融合，实现视觉还原。在展示端，通过热力图标注声场强弱，实时、直观地定位声源。

声学照相机的作用有多大？目前，该设备已应用于工业设备噪声检测、汽车NVH测试、电力巡检、低空无人机探测、枪声定位等工业和国防军工领域。以设备检修为例，声学照相机可以降低工业设备20%-40%的维护成本，减少30%-45%的停产时间。在更普遍的应用中，该设备已赋能城市车辆违章鸣笛抓拍，可以精确定位、抓拍违规鸣笛车辆，识别车牌号，准确率几乎达到100%。

未来，声学照相机还将应用于智慧养老领域，收集电视声、水流声、脚步声等独居老人日常生活产生的声音，建立声音数据库，监测生活轨迹，当某一固定声音长时间未出现或出现异常声时可及时报警，保障独居老人的居家安全。(见习记者 傅凌波/文 记者 张之冰/摄)

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