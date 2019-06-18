打造一流营商环境，激发杭州“双创”新动能

原标题：最多跑一次。

水深则鱼悦，城强则贾兴。

公平透明、稳定可期的营商环境，是企业成长发展的沃土，也是吸引企业集聚的平台，更是建设现代化经济体系、促进高质量发展的重要基础。

杭州，成长为一座创新活力之城，拥有浓厚活跃的创业创新氛围，离不开良好的营商环境。作为一座城市的软实力和竞争力，良好的营商环境已经成为“双创”企业生根发芽赖以生存的“土壤”，为杭州“双创雨林”提供着源源不断的阳光和雨露。为了进一步激发“双创”活力，打造国际一流营商环境成了杭州的“小目标”。

为缩短企业办事流程与时间，在杭州办事材料再精简10%，6月底前实现企业开办一个工作日办结，企业投资项目从赋码备案到竣工验收审批时间“最多90天”，打造宽松的准入门槛、高效的项目审批、合理的运营成本……

为加速工程项目审批，杭州将全面落实工程建设项目“1+9+X”改革，全面应用“多规合一”业务协同平台和工程建设项目审批管理系统，实施四个阶段牵头部门负责制，推进“联合图审、联合测绘、联合验收”……

为降低民营企业融资成本，杭州将全面实施企业上市和并购重组“凤凰行动”计划，着力解决民企融资难、融资贵问题，争取国家银行业金融机构投贷联动试点，并完善科技型中小企业融资担保体系……

为企业进一步“减负”，杭州还将出台降低企业用工成本实施方案，进一步降低职工医疗、工伤等企业社保费用，强化公共实训基地公益性职业技能培训服务功能，优化用工结构，帮助企业破解“招工难”“招工贵”，有效降低企业用工成本……

为跨境电商创业创新提供制度沃土，杭州综试区围绕促进跨境电子商务自由、便利、规范发展，先行先试，构建“六体系两平台”顶层设计和制度安排，制定出台三批113条创新清单，目前已成为全国跨境电商进出口模式最为齐全的城市之一……

通过不断聚焦服务链、提供“店小二”式的优质服务，结合“最多跑一次”、“走亲连心三服务”的政策优势，与为企业“减负”的“组合拳”一起，杭州不断优化着的营商环境正在为大众创新、万众创业厚植土壤，也给企业带去了切切实实的获得感。

“最多跑一次”跑出“杭州加速度”

“跑一次是底线、一次不用跑是常态、跑多次是例外。”

今年3月，2019深化推进“最多跑一次”改革打造一流营商环境现场会召开。杭州市今年要以“一件事”为标准，围绕公民个人和企业两个全生命周期，进一步梳理事项，优化流程，精简材料，大力推进“一件事”全流程“最多跑一次”，既要做好简政放权的“减法”，又要做好加强监管的“加法”和优化服务的“乘法”，使得市场主体的创新创业潜力充分迸发。

2019年4月4日下午两点半，上城区行政服务中心内人头攒动。刚刚拿到杭州情深网络科技有限公司营业执照的卢长乐有点兴奋：“原本我觉得至少要一周才能办好的照，没想到两个小时就拿到了，这办理速度让我有点惊讶，而且我就跑了这一次，真的比以前省事多了。”在卢长乐的记忆中，前几年申办个体户就让他跑了两周多的时间。

随着《杭州市进一步深化“压缩企业开办时间”改革工作方案》正式对外发布，杭州常态化压缩企业开办时间改革加速也顺利进入“一日办结”快车道。现在，在杭州开办一家企业，从设立到具备一般性经营条件全程已经缩短至“平均2小时、最快50多分钟”。

同样在不久前，浙江圣达生物研究院的工作人员发现，其项目环境影响登记表顺利通过了“区域环评+环境标准”审批备案。从业主资料提供到完成备案，该过程只用了半个月时间，而在实施审批改革前，至少花费45个工作日。

支持创新创业，杭州从来都是慷慨的。而杭州对创新创业更大的支持，在于破除企业发展的制度障碍。去年，全国两会写入政府工作报告的“最多跑一次”改革，正是发端自浙江。作为浙江省会城市，杭州聚焦商事登记制度，在全国首推“商事登记一网通”；下大力气推进一般企业投资项目审批改革，通过改革不断降低企业制度性交易成本，为大众创新、万众创业厚植土壤。

聚焦服务链，为企业提供“店小二”式服务

今年3月的某一天，在海华广场一家化妆品公司上班的叶先生正在为公司的增资问题伤脑筋。到哪里贷款？怎么降低融资成本？他想知道的答案，其实可通过杭州市中小商贸流通企业服务中心或杭州市中小商贸流通企业服务有限公司、下城区企业服务中心的任一端口就可找到，服务中心一直在为企业提供金融服务，破解融资难题。

自2015年6月成立的杭州市中小商贸流通企业服务有限公司，一直在杭州市中小商贸流通企业服务中心的组织下为企业提供服务。现在，服务中心在原金融服务的基础上，新增了包括法律服务、代理记账服务、体检服务、知识产权服务、人才服务在内的20项第三方服务内容，并与对应的服务商机构洽谈平台合作事宜，完成了第三方服务机构签约工作，使服务平台的服务内容由单一的金融服务涵盖到了企业经营发展过程中所需要的各种服务需求，在为企业解决各种痛点的道路上更前进了一步。

换一句话说，企业需要什么服务，要贷款，要咨询律师甚至要租绿植等，可以在这个平台上像点菜吃饭一样下单。“我负责阳光雨露，你负责茁壮成长”，这不仅是杭州营商环境的真实写照，也是杭州政府提供“店小二”式服务的真实写照。

“走亲连心三服务”

走进企业“心坎里”

县委书记、县长主持，按不同主题邀请3到5位企业家共进早餐，面对面交流，在有限的时间里、宽松的环境下，破解企业发展难题……这样特殊的“早餐会”，作为“走亲连心三服务”的一项创新载体，每月都会在桐庐不定期举行。

日前，为了进一步解决企业在商标保护方面遭到恶意抢注，维权困难、维权成本增高等问题，杭州市市场监督管理局成立的调研组先后走访了杭州五洲商标服务有限公司和浙江大光明眼镜有限公司。以浙江大光明眼镜有限公司为例，近几年被恶意抢注的商标近6000件，若向国家知识产权局提出商标异议维权，仅异议费和代理费就高达1700多万元，企业维权步履维艰。

为此，调研组与企业负责人深入进行了讨论，并与企业建立了专项工作机制，指导企业面对问题，找准突破口，充分利用现有相关法规和救助机制，积极主动开展维权工作，联合解决相关侵权问题。

今年以来，“走亲连心三服务”已经成为杭州党员干部的一项规定动作。创业创新，企业最需要什么？最迫切需要解决什么问题？带着这些问题，政府通过对企业开展蹲点调研，听真话、摸实情，了解基层实际情况，“把脉问诊”然后“对症下药”。

在优化企业服务上，杭州一直在做“乘法”，通过不断释放的改革红利，激活双创活力，让更多企业在改革创新中收获满满，“甜”到心坎里。

减税降费打出“组合拳”，

为企业“实力减负”

减税降费打造一流营商环境，杭州在贯彻政策落地方面走在前列、干在实处。去年以来，杭州各级税务部门贯彻落实国务院七项减税举措，为全市11.63万户次企业总计减税23.09亿元；同时持续深化增值税改革，落实增值税简并税率等政策，减税达41.05亿元。

税率下降，伴随着企业生产力的提升，更是为科技创新型企业持续投入研发提供了强大动力。贝达药业股份有限公司是杭州一家国家级高新制药企业，始终致力于新型药品研究开发投入，研发了一系列高技术含量的医药产品。公司董事长、全国人大代表丁列明表示，税收优惠是贝达药业继续加大投入研发的动力之一。2018年，在加计扣除比例提高及国家高新技术企业低税率的双重优惠下，企业共享受所得税优惠4800万余元，享受研发费加计扣除额1.4亿元，所得税税负率较去年下降约3个百分点，降幅十分明显。今年个税新政开始实施后，企业95%以上的员工享受到了政策优惠，部分员工个税降幅达到50%以上，切实惠及了企业员工。

“抗癌药品增值税政策调整后，税务部门第一时间就向我们传达了政策内容，辅导我们如何进行正确操作。”丁列明表示。在国家密集出台一系列减税降负政策，为民营企业减轻负担的同时，杭州本地税务部门更是多次组织培训走访，上门辅导企业享受税收优惠，使减税红利精准落到了企业手中。

对小体量的中小企业而言，减税降费带来的政策红利更是不断被放大。杭州创博通讯技术有限公司是一家民营科技创新型企业，和许多中小型民营企业一样，面临着项目风险高、成功率低的挑战。“年初，一系列减税降费举措的落地，为我们企业发展减轻了负担，大大增强了动能。”这也让公司执行董事王小龙对于企业发展有了更强的信心。

营商环境只有更好，没有最好。今年以来，杭州打出了一套清费减负“组合拳”，在减少行政事业性收费、降低企业用能成本、清理规范中介服务收费等方面狠下功夫，大力简政减费、惠企助企强企，进一步激发了杭州各类市场主体的发展活力，为杭州营造充满活力的创业创新环境持续发力。

如今的杭州，已经成为一座孵化“双创”梦想的城市，在这里，创业创新的梦想正插上翱翔的翅膀，加速照进现实。（记者 朱晶晶）

(责编：庄红韬、杨曦)