工信部调度部署四川抗震救灾应急通信保障

人民网北京6月18日电 （付长超）据工业和信息化部网站消息，2019年6月17日22时55分，四川宜宾市长宁县发生6.0级地震，震源深度16公里，云南、重庆、贵州等地均有震感。地震发生后，工业和信息化部迅速行动，第一时间启动应急预案，连夜组织基础电信企业开展应急通信保障。

据统计，地震共造成3处光缆中断（其中有环路保护措施，未影响业务），累计133个基站退服（全部因为停电所致，占当地基站总数2.5%），影响用户约1.7万户。截至18日8时30分，已抢修恢复39个基站（尚退服94个）。各基础电信企业已派出保障人员329人，车辆96辆，争分夺秒开展抢险救灾和通信保障。目前，当地通信网络基本正常，未发生乡镇级通信全阻，现场抗震救灾调度指挥通信畅通。

18日一早，工业和信息化部党组书记、部长苗圩亲临部应急通信指挥中心连线灾区，了解灾情及通信受损情况，并提出要求：一是要在省委省政府领导下，全力保障灾区救援通信，确保前线指挥通信畅通，确保民生基本通信畅通，可对话务进行合理疏导；二是做好前线救灾和抢修人员安全防护，确保人身安全；三是及时报送最新通信抢通信息。

苗圩强调，各地各企业在救灾和应急通信保障过程中，遇到困难要及时提出，工业和信息化部将快速给予协调。

(责编：栗翘楚、付长超)