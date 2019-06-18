6月征期看减税降费政策落实

进入6月征期，随着深化增值税改革、小微企业普惠性减税政策、个税改革等一系列减税降费政策的全面落地，广大纳税人、缴费人获得感明显增强。但是，受纳税人行业差异、经营情况、申报质量等因素的影响，极个别企业的税负存在“不降反增”的情况。各地税务部门在开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中，坚持问题导向，精耕细作梳理排查，逐户对税负增加企业开展分析辅导，帮助这些企业找清原因，更好适应减税降费政策，逐步实现税负由增变减，用企业切切实实的获得感检验主题教育成效。

“一对一”精准辅导企业正确申报

作为今年更大规模减税降费的“重头戏”，深化增值税改革自4月1日实施以来，绝大多数企业顺利实现了减税，但也有少数企业由于不熟悉政策导致纳税申报填写错误，出现了短暂的税负上升情况。

各地税务部门在主题教育中，注重从纳税人、缴费人需求出发，建立完善了政策跟踪问效常态化机制，以申报数据为切入点，筛选税负出现上升企业，对申报数据存在疑似错误的情况，及时联系纳税人更正处理。

“我们都还没有发现出错，税务部门就联系我们核实更正了，一不小心差点错过了减税降费大礼包！” 云南澜沧远大木材加工厂财务负责人张丽萍说道。原来，在对纳税申报数据开展综合研判时，税务部门发现该公司符合享受增值税降率政策条件，税率可以从16%调到13%，但4月份税负却不减反增。经核实，该企业在申报时存在计算错误，进而导致企业税负在执行新税率后并未下降。

找准问题根源后，税务部门随即对企业进行入户精准辅导，“经重新计算，公司4月实际应缴增值税为71365元，应少缴税款21612元，顺利实现了减负。”张丽萍说。

“公司经营情况稳定，增值税税率由16%降为13%，我们4月份税负却没有下降，反而增加了几万元。”桂林航天电子有限公司财务负责人付波也同样有过困惑和疑问。当地税务部门对今年4月份税款所属期税负上升的增值税纳税人开展了专项税负调查，帮助纳税人分析税负上升原因。

经过分析，该公司税负上升的原因属于补开发票情况较多，申报表填写错误，需调整申报表，税务人员及时辅导企业对申报表进行了更正，还专门叮嘱公司财务人员正确申报的注意事项。

“税务人员联系我们，帮助我们查找出原因，现在我们知道如何正确填写申报表和享受对应的优惠政策，这不，5月份我们的税款就下降了114万元，真正享受到了税收优惠。”付波表示。

捧着一颗心，奔着问题去。主题教育开展以来，税务部门的服务举措更加贴心更加精准，各地税务人员为了让企业报好税，积极深入税负“先增后降”企业，开展针对性实地辅导，帮助企业更正纳税申报，有力推动了减税降费红利充分释放。

“面对面”帮助纳税人享受增值税配套政策

据了解，此次增值税改革出台了国内旅客运输服务进项抵扣、生产生活性服务业纳税人加计抵减、不动产进项税额一次性扣除等配套政策，但部分纳税人未在4月所属期第一时间申请享受这些政策，导致自身出现增税。各地税务部门及时对未享受增值税配套政策的纳税人逐户辅导，确保减税降费政策落到实处。

重庆微盟电子商务有限公司是一家从事电商服务的企业，由于公司购进商品的税率从16%降低到了13%，销项税税率不变，5月申报时，税款相比增加了1173元。“税务人员很快就到我们企业来实地辅导，找到了税负增加的原因，原来是我们在申报时忘记填报加计抵减金额。6月我公司按照加计10%的抵减政策，可以抵减4000多元应纳税额。在抵减完本月的应纳税额1798.5元后，6月不仅不用缴增值税，剩下的2000多元还可以在以后抵减。”公司财务徐吉敏说道。

“我们公司4月所属期的增值税税负是3.56%，经测算税负比改革前有所增加。” 西藏原创四川会馆饮食文化有限公司财务负责人严寿惠说，正当企业困惑之时，拉萨市税务部门及时上门辅导解难题，进一步帮助企业理解和掌握政策。“经过税务部门的精心辅导，我们对增值税税率调整等政策有了更加准确的认识。5月份我们享受了1800多元的加计抵减，公司的税负下降了0.45个百分点。这减税账真是算在纸上甜在心里。”严寿惠说。

为精准破解企业减税降费难题，广东省税务局对照《深化增值税改革重点辅导纳税人清册》，逐一调查分析税负增加的企业。从事货物运输代理的广州嘉恒国际货运代理有限公司就是清册中的其中一户，企业财务负责人林女士介绍，该企业4月份所属期申报收入65万元，对比用旧税率测算数据，出现了税负增加现象。发现这一情况后，广州税务部门迅速组织骨干团队开展分析，发现税负增加原因在于该企业符合加计抵减政策范围但是没有填报该项目。企业更正申报后，税负由“增”变“减”，顺利实现减税。

“在减税降费政策出台后，政策宣传辅导虽然实现了全面覆盖，但是企业享受过程中会有各式各样个性化的需求和问题。”宁波市税务局减税办常务副主任陆惠娣介绍，当地税务部门把减税降费作为第一关键词列进了“不忘初心、牢记使命”主题教育任务分解表，探索建立了一户一档、一所一册制度，通过责任到人，逐户确认，主动向纳税人推送“减税降费账单”，算好政策红利“明白账”。

“点对点”辅导企业正确开具发票

增值税发票是纳税人进行日常税收活动的基础，也是实现增值税减免的关键。税务部门抓住出现“先增后降”企业的普遍症结，辅导企业正确开具发票，合理实现减税，让企业争充分享受减税降费红利。

广东铭雅电子有限公司是一家经营家用电器和数码电子产品批发、零售业务的企业。在对纳税人申报数据进行核实比对的过程中，税务人员发现，该公司2019年4月的增值税税负率较同期增加了5个百分点。税务人员当即对企业进行了走访调查。原来，深化增值税改革实行后，铭雅公司的主要供货商因对新政策不熟悉、财务系统更新不及时等原因，留存了大量发票未开具，造成铭雅公司未能及时取得进项发票，4月份的进项税额大幅减少，这才导致了税负的短暂性上升。

了解到供货方企业也在中山市内，中山税务人员随即联系供货企业，辅导其及时按规定开具开票。通过辅导，供货企业在5月份顺利开具发票，解决了留存发票开具的问题。“进项票的问题解决了，我们的税负立竿见影地降了。”铭雅电子的财务王女士欣喜地表示，“我们粗略地算了算，4月、5月的平均税负已经降到了3.9%，如果算上手头还有的一些未认证的发票，6月的预测税负大概在2.2%。税款减了、税负降了，真真切切享受到了改革红利。”

“增值税新政策出台后，税务部门第一时间在税企交流群里推送了政策信息，还多次上门辅导，但是在具体申报的时候，还是遇到了很多状况。”洛阳恒兴过滤材料有限公司会计浦明芳介绍，“我们公司2019年4月份取得收入31万元，实际缴纳增值税款5491元，经测算增值税税负比改革前有所增加。”

“由于4月份开具的有16%‘老’税率的增值税专用发票，再加上认为国内旅客运输服务能抵扣的金额小、票据多，并未引起足够重视。税务人员辅导我们对税率调整有了更准确认识后，我们公司2019年5月份实际缴纳增值税2421元，税负下降了0.65个百分点，减税账真是越算心里越舒坦。”浦明芳说道。

据了解，增值税改革实施首月，有一部分纳税人因大量业务发生在4月1日前，按纳税义务发生时间仍可开具16%、10%原税率的销项发票，销项端减税体现尚不明显；但同时，企业4月份已经开始大量接受13%、9%的新税率进项发票，进项端抵扣明显减少，进销项存在时间性差异，出现了阶段性、临时性增税。

税务总局税收科学研究所所长李万甫表示，随着时间的推移，进销项时间性差异逐步消除，预计此类纳税人税负今后将呈下降趋势，更加充分享受减税降费红利。

“实打实”以纳税人缴费人获得感检验主题教育成效

落实关乎质量，过程决定效果。主题教育以来，税务部门坚持遇到问题不回避，联系实际立整改，通过加强理论学习，把调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，对照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，深度融合减税降费各项部署，努力把主题教育成果体现在具体工作中，推动减税降费落实落细落好。

在云南，针对纳税人对减税降费政策吃不准、理解不到位等问题，税务部门以制造业、建筑业、运输业、现代服务业为重点，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组建党员先锋服务队，开展减税降费“回头看”活动，全力促进减税降费落到实处。

为帮助企业应享尽享深化增值税改革利好，广西税务部门在主题教育中着力发挥党员干部的先锋模范作用，采取“漫灌式”宣传与“滴灌式”辅导相结合、政策宣传与服务措施宣传相结合、传统媒体与新媒体相结合的方式宣传解读优惠政策，以入户进企、“一对一”等方式开展税务辅导，精准发现问题，及时解决问题。

谈及“不忘初心，牢记使命”主题教育开展情况，江西税务部门有关负责人表示，当前税务部门的工作重点是减税降费，开展主题教育就要贯穿到减税降费一线，作为税务部门不仅要主动发现问题，更要为纳税人全心全意解决好困难，确保减税降费大礼包让纳税人“应享尽享”。

国家税务总局有关负责人表示，全国税务系统将以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，坚持问题导向，实之又实、细之又细、稳之又稳地推进减税降费等各项工作，确保纳税人、缴费人有实实在在的获得感，更好地服务经济高质量发展。

(责编：任妍、付长超)