本报北京6月18日电 （记者高云才）在河北南和县大郝村的麦田里，山东省供销社农业服务公司的农机手李久合从联合收割机上下来，歇一歇。“我们通过订单来这里收耕种一体化作业，今年丰收，单产增加量不少，所以这收割机走得慢一点。400来亩麦地，两台收割机大半天就收完了。俺干了25年农机手，这收割机呀，都换5代了，越来越先进。”

今年“三夏”小麦机收大会战自5月28日启动以来，装备保障有力、组织调度有效、机具流动有序，麦收由南向北快速推进，目前，鄂、豫、皖、苏、鲁、冀、陕等冬小麦主产区相继告捷。据农业农村部农情调度，截至6月18日，全国已收获冬小麦3亿亩，大规模小麦机收基本结束，机收率达96%。

——装备向高端智能升级。全国共投入64万台联合收割机抢收小麦，较去年增加1万台。老旧联合收割机逐渐退出跨区机收队伍，大喂入量收割机占比超过70%，单机收获效率提高30%以上。基于北斗导航的自动驾驶联合收割机、免耕精量播种机等智能农机从田间试验步入夏收夏种一线，开启了“三夏”无人作业新模式。“三夏”期间全国日机收面积过千万亩的天数达到14天，比去年多3天，单日机收最高2100万亩。

——生产向全程绿色升级。各级农业机械化主管部门以绿色高效为主题、以农机农艺融合为重点，组织开展了集中示范服务行动。农机服务组织全程作业能力明显提升，小麦主产省夏粮机收、秸秆处理和秋粮种肥同播“一条龙”服务面积超过1.7亿亩，夏收夏种实现“无缝对接”。

——服务向集约共享升级。全国超6万个农机服务组织投入“三夏”农机化生产，积极发展托管式、网约式及“全程机械化+综合农事服务”等新业态新模式，帮助广大农户轻松实现机械化、规模化种田。安徽亳州在全市推广农机作业托管全覆盖，1240个合作社“网格化”托管700多万亩小麦，小麦机收实现连片作业、整村推进，作业期缩短2—3天，不仅每亩田能为农民节省10元的生产成本，机手的年均收入也增加了1万元。

——管理向惠农便民升级。农业农村部较往年提前一个月免费发放了30万张跨区作业证，公路部门开通农机绿色通道，跨区作业的联合收割机、插秧机继续享受免费通行政策。各地通过“农机直通车”及手机APP等搭建作业供需对接平台。各级农机部门及石油石化企业建立了运转有效的用油保供机制，江苏开展“石化惠农助推三夏”活动，农机加油价格优惠15%，减轻机手加油成本4500万元。各小麦主产省开通24小时值班电话，在公路沿线设立3000多个跨区机收接待服务站。

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 02 版）

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