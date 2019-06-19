小城玩起半导体(经济新方位·做强做大新兴产业③)

三年前，中科院半导体研究所教授曾一平第一次来山西长治，觉得“这地方真不错”。现在，他成了“常住人口”，还带来一支13人半导体专业技术团队。

当时，研究成果有了，曾一平团队正在寻找转化基地。曾考虑长三角、深圳等地，为什么最终选择了长治？

仅半年时间，中科潞安紫外光电科技有限公司成立，谈合作、买地、搭建厂房、成立研究院，再到年底试投产。“这个速度是我们以前不敢想的。不仅如此，长治还将分批投入1.5亿元奖补我们研发和创新。”公司总经理曾一平说，当地政府诚意满满。

曾一平团队研究的是“深紫外线”。根据国际协定，传统的紫外线照射设备因为含有汞，将慢慢退出市场。取而代之的，一种是“近紫外”，一种是“深紫外”，二者区别在于波长不同，但前者技术门槛较低、应用领域有限，而后者则是一片全新的天地，在消毒领域将是一个千亿元规模的市场。

厂房里热火朝天。流水线上，一台长六七米的巨型设备引人关注，“这是核心设备MOCVD（金属有机化学汽相沉积设备）。”公司综合部部长李晶介绍，这是国内唯一一个能够量化生产深紫外芯片的生产线。

不远处的高科华烨公司是行业前三的LED生产公司，产值占到山西省LED产业95%。中科潞安紫外光电的深紫外LED芯片，又为产业集群注入了新动能。

产业集群已经初具规模，能解决不少问题。“作为高新技术企业，最担心的就是工程师不够。产业园的其他公司已经孵化出不少优质人才。基础操作人员也可以通过职业教育学院快速培养出来。”曾一平说。

半导体光电产业作为长治重点扶持的五大新兴产业之一，已经形成一定规模。对于高新技术企业，创新研发能力最重要。对此，长治市设立了科技成果转化引导基金，与全国161所国内知名高校、科研院所开展合作，促进成果转化。“去年，长治省级以上工程技术研究中心比上一年增加一倍，省级以上企业技术中心达到25家，增长13.6%。”长治市发改委副主任叶菁介绍。

市委书记孙大军认为，更多的好企业好项目落户长治，离不开更多的高端人才。长治实施人才兴市战略，除了陆续出台的《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《人才落户实施细则》《人才安居工作实施办法》《奖励资助实施细则》，还通过“潞才回巢”和“候鸟计划”吸引重点人才。

“一方面是吸引长治籍‘潞才回巢’，收录‘潞才’932名；一方面实施‘候鸟计划’，建立专家柔性工作机制办法，化引才为引智，让更多的人才助推长治发展。”长治市人才办主任胡海景说。

2018年，山西省战略性新兴产业增加值增长14.0%，其中新能源汽车产业增长38.6%，高端装备制造业增长25.0%。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 02 版）

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