全国财政收入同比增3.8%

本报北京6月18日电 （记者李丽辉）财政部公布的最新数据显示，1—5月累计，全国一般公共预算收入89919亿元，同比增长3.8%。其中，全国一般公共预算收入中的税收收入78493亿元，同比增长2.2%；非税收入11426亿元，同比增长16.1%。

专家分析，从今年前5个月财政收支看，主要有以下特点：减税降费政策效应体现，相关收入出现增幅回落和同比下降。5月份是2019年深化增值税改革后的首个纳税征期，国内增值税收入反映的是4月份减税首月的情况。国内增值税5月份收入3942亿元，同比下降19.9%，加上增值税附征的城市维护建设税同比下降16.7%。

1—5月累计，国内增值税同比增长6.8%，比去年同期回落12.2个百分点；个人所得税、进口货物增值税和消费税、关税分别同比下降30.7%、1.6%、6.2%。非税收入方面，1—5月累计，教育费附加等专项收入同比下降2.9%，比去年同期回落12.9个百分点。

财政收入运行总体平稳，反映出我国经济运行处于合理区间。国内增值税增长6.8%，国内消费税增长23.1%，企业所得税增长9%，三个税种合计支撑全国财政收入增幅5.8个百分点，反映出当前经济运行总体平稳。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 02 版）

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