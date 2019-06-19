景区预约售票不能一约了之（生活漫步）

自6月1日起，北京八达岭长城景区开始实施全网络实名制预约售票，游客可提前7天在网上预约购票，景区试行单日游客总量控制，每日最大客流量为6.5万人次。

每逢节假日，旅游景区“人从众”的现象就会在微信朋友圈刷屏。比如，许多游客怀着“不到长城非好汉”的憧憬来爬长城，不料长城变“人城”，上不去也下不来。对于身处其中的游客而言，既不安全，也不舒心。网络预约售票可以有效削峰填谷，熨平游客出游数量波动曲线，不仅能提升出游体验和质量，还可以缓解拥堵，保障游客出行安全。

预售限流也是对景区的合理保护。不少景区的文化遗产、自然资源具有不可复制性，蜂拥而至的游客增加了景区遭受破坏的可能性，预售限流有利于更好地保护自然资源和文化遗产。

但需要注意的是，随着越来越多的景区加入预售限流大潮，一方面，纾解了景区人满为患的压力，另一方面，我们也看到有许多游客被堵在景区大门外。如何在景区保护与开放之间寻求平衡点，让预售限流措施更贴心，成为景区发展亟须考虑的问题。

旅游已经走进普通大众的日常生活，高铁、高速公路、航空等基础设施的完善，使出游变得更方便、更快捷，“世界那么大，我想去看看”正从梦想变为现实。大多数游客到了旅游目的地，首先要做的就是去地标性建筑和著名历史文化景点“打卡”。比如，许多游客来到北京，怎么可能不去看看天安门、长城、故宫？

预售限流是迈向优质旅游的新起点，但也不能简单地一刀切。如今，大数据已经能精准地为游客“画像”，可以借助大数据进行更精细化的管理，用更细致、更智慧、更贴心的方式推进网络预售制度，既保护景区资源，又能让游客满意。比如，一些游客不清楚网上预约购票流程，是否有多渠道的购票方式？考虑外地游客提前安排行程的需要，能否延长预约售票时间？能否通过大数据的帮助，实时统计景区游客人数，在票源分配上进行更合理的安排？

从长期来看，近14亿人口的大国，每年人均4次的国民出游率，如何做到人民群众“有得游、游得起、游得开心”，还是要用发展的思维来解决。比如，不妨运用“时间换空间”的思维，大力发展夜间旅游和夜间消费，延长重点旅游景区的营业时间，积极落实带薪休假制度，引导人们错峰出游等，更好地满足人民群众的旅游需求。

景区预售限流是迈向优质旅游的新起点，应当借助大数据进行更精细化的旅游管理，用更细致、更智慧、更贴心的方式推进网络预售制度

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 19 版）

(责编：白宇、岳弘彬)