网上充值消费留点心（消费连线）

当前，为满足消费者在移动互联网时代的消费新需求，越来越多的网络平台推出充值消费模式，带来便利的同时也存在一些问题。日前，上海市消保委发布的网络平台充值消费体验调查结果显示，网络平台充值消费存在风险，有些平台不提供退款服务或退款条件极为苛刻。

上海市消保委日前对31家提供现金充值的网络平台进行消费体验调查发现，仅有10家可在平台自行退款，其中7家可实时到账，3家可在平台自承诺的时间内到账；有12家需与客服沟通完成退款；有7家经市消保委沟通后承诺以后可退款或更新APP设置、提供退款功能。

上海市消保委相关负责人表示，目前不少英语学习、读书、视频娱乐等服务类网络平台，要求消费者通过购买虚拟币进行支付操作。虚拟币存在消费者的平台账户中，并形成了相当数量的资金沉陷。

与常见的预付性消费相比，网络平台充值消费有何不一样？“这二者存在本质差别。”这位负责人说，预付性消费是消费者在消费之前预先支付一定数额的金钱，购买相关产品或服务，并与经营者确立消费合同关系。而网络平台充值是消费者将钱存放在经营者指定的平台账户中，从而实现消费便利，而在平台中的钱仍归消费者所有。网络平台是否同意退款以及退款流程的便利性反映了平台的信用度。

对此，上海市消保委表示，用“互联网+销售”模式的网络平台方，务必增强信用意识和法律意识，保证消费者退款的方便和快捷，消费者退款入口和路径门槛设计不应高于消费者充值时的入口和路径门槛，平台不得利用一些技术方法和商业套路给消费者退款设置障碍。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 19 版）

(责编：白宇、岳弘彬)