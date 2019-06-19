多部门开展四川长宁地震救援工作

图为6月18日凌晨，在四川长宁县双河镇葡萄村8组，消防救援人员正在抢救被困人员。

胡 鹏摄（人民视觉）

本报北京6月18日电 四川长宁发生6.0级地震以来，相关部门和地方全力组织抗震救灾，把搜救人员、抢救伤员放在首位，同时妥善做好受灾群众避险安置等工作。

记者从应急管理部获悉：截至18日17时，四川长宁地震共造成13人死亡，199人受伤，紧急转移安置8867人，77户84间房屋倒塌，31户71间房屋严重损坏，11819户13851间房屋一般损坏，宜宾市12个县（区）14.5万人受灾。截至16时，经消防指战员全力搜救，共救出被埋、被困群众20人，疏散群众731人。

中央救灾物资成都储备库向灾区调拨的5000顶帐篷、1万张折叠床、2万床棉被已陆续运抵，截至18日17时，超过九成已抵达灾区。

据了解，四川省消防救援总队调集10个支队116辆消防车526人赶赴震区，四川森林消防队伍派出17车154人携各类装备703件（套）赶赴震区，震区附近的12支国家矿山应急救援队派出172人赶赴震区开展人员搜救和救灾工作。目前，配合当地政府已完成了搜救排查阶段任务，正在开展物资发放、受灾群众安置等工作。中国地震局派出80人赶赴灾区开展震情监视、烈度调查、损失评估等工作。应急管理部协调自然资源部、水利部等有关方面对震区周边风险隐患点作了初步排查，严防发生次生事故。

地震发生后，国家卫生健康委立即组织开展紧急医学救援工作，于18日早派出卫生应急办公室负责同志带领国家医疗卫生应急专家组共9人驰援灾区。国家专家组由北京大学第三医院、北京积水潭医院、北京回龙观医院和中国疾控中心的重症医学、创伤骨科、心理援助、传染病防控和环境卫生等专业的专家组成。国家卫生健康委已根据需要组织第二批国家专家组做好准备，并安排四川、重庆的3支国家卫生应急队伍集结待命。

地震发生后，交通运输部迅速作出部署，并与四川交通运输部门多次视频连线，了解研判交通运输抗震救灾形势，要求全力做好抢险救援、保通保畅等工作。截至18日16时，四川交通运输部门已派出抢险队伍24支、共计191人次，排查高速公路1288公里、国省干线630余公里，检查桥梁187座、隧道44座；开辟救灾绿色通道，及时发布道路信息，引导人员有序疏散。

地震发生后，公安部交管局迅速视频调度四川省公安厅交警总队，指导当地公安交管部门加强交通组织和管控，并对通往灾区的主干公路、灾区周边道路和地震中心地区交通状况进行了视频巡查。目前，进入灾区主干公路全部畅通，受山体塌方影响的309省道已经打通，交通恢复正常。截至目前，四川省公安交管部门警力2200余人、警车500余辆次全力投入震区交通应急管理工作。

地震发生后，生态环境部立即启动应急响应，全面部署地震灾害次生突发环境事件的防范和应急准备工作。宜宾市生态环境局已对全市10个县区的工业园区、重点风险源企业、饮用水水源地等环境重点目标进行了排查，未发现有次生突发环境事件发生。

中国红十字会总会根据灾情启动三级应急响应，从中国红十字成都备灾中心调拨救灾帐篷100顶、救灾家庭包2000个、救灾棉被2000床、冲锋衣1000件用于灾区救助，于6月18日凌晨运抵灾区。

（综合记者丁怡婷、白剑峰、刘志强、张璁、寇江泽、申少铁报道）

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 04 版）

(责编：庄红韬、杨曦)