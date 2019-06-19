全国公共机构人均能耗3年降7.87%

本报北京6月18日电 （记者刘毅）国家机关事务管理局和四川省人民政府17日在成都共同举办2019年节能宣传周全国公共机构节约能源资源宣传活动启动仪式。

6月17日至23日为今年全国节能宣传周，主题是“绿色发展，节能先行”；6月19日为全国低碳日，主题是“低碳行动，保卫蓝天”。各地区和有关部门围绕主题，积极开展节能宣传，普及节能标准和标识，推广先进适用节能技术和产品，鼓励绿色高效制冷产品消费，引导公众积极践行绿色生活方式，提高全民生态文明素养。

近年来，我国公共机构节约能源资源工作取得进展。国家机关事务管理局提供的数据显示，2018年，全国公共机构人均综合能耗为341.57千克标准煤，单位建筑面积能耗为19.29千克标准煤，人均用水量为23.04吨，与2015年相比分别下降7.87%、6.13%、9.11%。

“十三五”以来，全国公共机构开展建筑节能改造面积达2200万平方米，改造供热系统面积达947万平方米，改造空调通风系统面积达1000万平方米、数据中心338个、燃煤锅炉1万余台；累计创建3608家节约型公共机构示范单位，选出184家公共机构能效领跑者。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 07 版）

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