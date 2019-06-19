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《绿色高效制冷行动方案》印发

2019年06月19日07:56  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月18日电  （记者陆娅楠）国家发展改革委等七部委日前联合印发的《绿色高效制冷行动方案》提出，在2017年基础上，到2022年，我国家用空调等制冷产品的市场能效水平提升30%以上，绿色高效制冷产品市场占有率将提高20%，实现年节电约1000亿千瓦时。到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上。

　　我国是全球最大的制冷产品生产、消费和出口国。我国制冷用电量占全社会用电量15%以上，大中城市空调用电负荷约占夏季高峰负荷的60%，主要制冷产品节能空间达30%—50%。

　　“实施绿色高效制冷行动，既是节能提高能效、推进生态文明建设的必然要求，也是扩大绿色消费、推动制冷产业转型升级高质量发展的有效举措，还是积极应对气候变化、深度参与全球环境治理的重要措施。”国家发改委新闻发言人孟玮说。根据《方案》，我国将大幅度提高制冷产品能效标准水平，强制淘汰低效制冷产品，主要制冷产品能效限值达到或超过发达国家能效准入要求，一级能效指标达到国际领先。


　　《 人民日报 》（ 2019年06月19日 07 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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