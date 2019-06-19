电商节折射中国消费活力

6分钟手机品类成交额破5亿元、半小时生鲜销售2000吨、2分36秒家电品类成交额突破10亿元……6月18日零时，京东商城“6·18”促销进入下单高峰期，第一个小时的成交额同比增长65%。

作为中国零售业的重要促销节点，“6·18”正吸引越来越多消费者的关注。这个最早从京东商城“周年庆”开始的活动，逐渐发展成为线上线下共同参与，电子、电器、生鲜、生活服务等多领域联手促销的“购物节”。快速增长的成交额、品质化的成交趋势，凸显中国零售业的高质量发展和消费市场的勃勃生机。

线上线下融合，成交再创新高

“添置家电赶上‘6·18’，不仅价格优惠，还能买到更多智能新产品。”上海市浦东新区某企业员工彭鹏是一位网购达人，最近装修新房，在“6·18”促销期间购买了一整套家电，省下不小的一笔钱。更让彭鹏兴奋的是，很多大品牌在“6·18”期间推出新产品。“就拿音响设备来说，新款水晶造型跟家里的装修风格很搭配，买得很满意。”

年年很火爆，年年有惊喜。在活力十足的消费需求支撑下，今年“6·18”成交额增速依旧惊人，多品牌、多品类交上一份亮眼的成绩单。

电子消费品和家电产品方面，京东商城6月11日手机品类促销活动期间，苹果产品成交额同比超120%；OPPO、vivo、三星、联想、努比亚成交额同比均超300%；6月10日家电品类促销活动期间，电饭煲、电水壶的销量在一个小时内就突破10万个。

随着物流基础设施的不断完善，三四线城市和乡村消费者也可以享受到“6·18”促销活动的种种优惠。京东商城数据显示，今年新增的网购消费人群，主要是年轻人和三四线城市居民，不少农村老乡开始在手机上下单购买心仪的家电、手机以及家居等产品。

促销活动带动线下的商场超市业务，他们由相互竞争加速向合作共赢转变。6月6日，在江苏省南京市新街口，一家8000多平方米的京东五星旗舰店正式亮相。在这家线下店，消费者可以买到家电、电脑、手机等各种产品。开业首日，门店即实现了5500万元销售额。

品牌商品受青睐，消费升级趋势明显

多样化、个性化、品质化的消费升级新趋势，在“6·18”成交额中得到充分体现。消费者越来越倾向于购买品牌商品，在一些品类中，国产品牌更受青睐。

6月18日零时起，美的、海尔、海信等家电品牌的产品受到消费者关注，下单量持续攀升。“零风感”功能空调、除菌功能加湿器、5挡可调节水压功能冲牙器等新产品也十分吸睛，相关品牌成交额环比提升几倍甚至十几倍。

国外品牌和进口商品的成交额增长也很明显。法国家电品牌戴森成交额是去年同期的9.9倍，美国音响品牌哈曼卡顿成交额是去年同期的2.5倍，日本电子品牌卡西欧的成交额同比增长近7倍。

服务和健康消费的成交量也在走高。“6·18”首日，京东互联网医院的问诊量，内科同比增长120倍，眼科同比增长60倍，皮肤科同比增长34倍。6月1日—6月17日，京东平台家用血糖仪成交额同比增长超70%。

“快速增长的成交额和品质化的发展趋势，凸显了中国经济的内生动力和强大韧性。在中国消费市场和零售行业发展的巨大机遇下，京东将持续改善和提升服务，为用户、行业和社会创造更多价值。”京东零售集团轮值首席执行官徐雷说。

多样化品质化，释放消费潜力

京东通过大数据分析发现，对于不少游戏玩家来说，既要便携、又要更大的屏幕，是一个普遍的诉求。为此，京东联手电脑品牌雷神反向定制了16.6英寸的游戏笔记本电脑，上线后就迎来可观的销量，“6·18”期间成交额更是环比增长161%。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为，电商平台利用数据优势，为生产厂家提供更加精准的需求信息，帮助厂商改进产品，从而更好匹配消费需求，也是订单快速增长的一个重要因素。

“6·18”促销活动的配送效率大幅提升。凭借大数据、智能仓储、物流机器人等新技术的广泛应用，配送时效由以天为单位向以小时和分钟为单位迈进。京东冷链依托一站式冷链服务能力，为烟台樱桃、湖北小龙虾、海南荔枝等一系列原产地生鲜商品打造一体化的配送方案，为促销活动提供了可靠的物流配送保障。

赵萍说，中国拥有全球最具潜力的消费市场，有将近14亿人，有全球规模最大、最具成长性的中等收入群体。未来，生产和流通企业的携手创新，将进一步增加商品和服务的有效供给，激发消费市场的更大潜力和活力，让消费继续成为我国经济的“压舱石”。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 10 版）

(责编：庄红韬、杨曦)