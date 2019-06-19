“公转铁”进京专列运量超20万吨

本报北京6月18日电 （记者贺勇）6月18日，首列从河北邯郸（广平）发至北京的满载1500吨优质面粉的列车运抵北京三家店城市绿色物流基地，至此，“公转铁”进京专列开通一年来数量达到68列，运量总计约20.1万吨，相当于减少一年进京货车6700辆，为构建绿色物流体系、缓解城市交通拥堵、打赢蓝天保卫战做出了积极贡献。

中国铁路北京局集团公司主动承接社会物流“公转铁”运输，大幅增加铁路运量，千方百计降低社会物流成本，努力打赢蓝天保卫战，还老百姓蓝天白云、繁星闪烁。下一步，铁路部门将继续完善京津冀地区“绿色运输”物流体系，降低社会物流成本，进一步助力京津冀协同发展和区域竞争力的提升。

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