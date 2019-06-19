中国始终是外商投资兴业热土

不久前，美国辉瑞制药将旗下非传染病板块“辉瑞普强”全球总部落户中国上海。这不仅是跨国药企在中国设立的首个全球总部，也是外商持续加码布局中国市场的又一最新缩影。分析人士指出，外资的实际行动表明，中国经济巨大的内在韧性、增长潜力、市场需求、开放举措，让世界各国企业坚定看好来华发展的机遇。

外资来华势头不减

商务部数据显示，今年前5个月，中国吸收外资主要有以下几个特点：

实际使用外资持续保持平稳增长。1—5月全国新设立外商投资企业16460家，实际使用外资3690.6亿元人民币，同比增长6.8%，折合美元546.1亿元，同比增长3.7%。

高技术制造业和高技术服务业投资均呈较大增幅。制造业实际使用外资1128.9亿元人民币，同比增长12.4%；服务业实际使用外资2501.1亿元人民币，同比增长4.2%。高技术产业实际使用外资同比增长47.2%，占比达到28.5%。高技术制造业实际使用外资417亿元人民币，同比增长23.2%。

中西部地区、自贸试验区吸收外资继续稳步增长。中部地区实际使用外资254.4亿元人民币，同比增长5.2%，西部地区实际使用外资285亿元人民币，同比增长25.2%，自贸试验区实际使用外资同比增长7.4%，占比为11.9%。

主要投资来源地投资增长态势良好。主要投资来源地中，韩国、日本、美国、英国、德国对华投资分别增长88.1%、18.9%、7.5%、9.2%和100.8%；欧盟实际投入外资金额同比增长29.5%。

商务部新闻发言人高峰指出，从投资来看，中国依然是全球最具吸引力的投资热土。“2018年中国制造业实际利用外资达到了412亿美元，比上一年增长了22.9%。今年前5个月，中国实际利用外资按美元计算的话，同比增长了3.7%。这充分显示了外国投资者对中国经济和中国市场的坚定信心。”他说。

营商环境不断优化

进一步深化“放管服”改革，推进“最多跑一次”改革，全面落实准入前国民待遇加负面清单的外资管理制度，对标国际先进水平减并工商、税务、社保等流程……世界银行发布的《2019营商环境报告》显示，中国营商环境在全球190个经济体中从上一年度的第七十八位跃升至第四十六位。

与此同时，更多优化营商环境与对外开放的措施将陆续落地。据国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍，目前2019年版的外商投资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录修订工作正在进行过程中。在今年底前，将全面取消外资准入负面清单之外的限制性的规定，确保市场准入内外资标准的一致。与此同时，中国将进一步扩大鼓励外商投资的行业和领域，特别是对中西部地区会有进一步鼓励的措施。“中国将继续坚定不移扩大对外开放，创造更加开放、友好的投资环境，加强外商投资合法权益的保护，欢迎外商来华投资发展。”孟玮强调。

南开大学国际经济贸易系系主任彭支伟在接受本报记者采访时指出，今年1—5月中国吸收外资呈现数量稳中有升、质量不断提高、区域更加均衡的特点。这一方面源于中国国内巨大的市场与增长潜力，另一方面也与中国主动扩大开放、优化营商环境息息相关。

“无论是法制化建设，还是市场准入负面清单，其实都是外商关注的营商环境的重要组成部分。中国在外商关切的领域持续拿出有效举措，无疑有助于外商做出来华投资兴业的重要决定。”彭支伟说。

市场前景备受看好

事实上，如今越来越多的外商看好中国市场发展前景。中国欧盟商会近日发布的《商业信心调查2019》报告显示，62%的受访企业将中国视作当前和未来排名前三的投资目的地，56%的受访企业考虑今年扩大在华业务。

以当下最受关注的5G为例，毕马威电信行业中国主管合伙人陈俭德表示，目前世界主要国家都在布局5G，全球5G商用进程超出预期。中国的5G市场拥有巨大潜力，包括华为在内的设备生产商在5G技术研发领域的投入规模，相对其他国家的设备生产商而言更大且更超前。

德国英飞凌科技大中华区总裁苏华对本报记者表示，英飞凌受益于中国的对外开放，也一直致力于为这一过程做出贡献。自1995年进入中国以来，英飞凌的业务发展十分迅速。2018财年，英飞凌在中国大陆的营收占英飞凌总营收的25%左右。目前，英飞凌已经建立了服务于中国市场的整个价值链，涵盖研发、制造、销售、营销和技术支持。

彭支伟表示，尽管贸易保护主义增大了全球经济的不确定性，但中国经济在中高速增长下，只要能保持市场规模和消费需求增长态势以及对外开放政策不发生变化，那么中国就始终是外商投资兴业的一片热土。

(责编：庄红韬、杨曦)