中国建立全球规模最大征信系统

本报北京6月18日电 （记者徐佩玉）在国新办日前举行的吹风会上，中国人民银行副行长朱鹤新介绍，中国已建立全球规模最大的征信系统，在防范金融风险、维护金融稳定、促进金融业发展等方面发挥了不可替代的重要作用，在改善营商环境方面赢得了国内外的广泛认可。

目前，征信系统累计收录9.9亿自然人、2591万户企业和其他组织的有关信息，个人和企业信用报告日均查询量分别达550万次和30万次。

朱鹤新介绍，在世界银行《营商环境报告》中，“信用信息指数”是其中一项重要的评价指标。2007年中国信用信息指数仅为3分。随着征信体系建设深入推进，中国信用信息指数已经连续3年达到满分8分，领先于部分发达国家。

征信系统广泛应用于金融机构的贷前审批、风险定价和贷后风险管理等环节。仅2018年，21家全国性银行机构应用征信系统，在贷前审查环节拒绝高风险客户申请9117亿元，在贷后预警高风险存量贷款13028亿元，清收不良贷款1594亿元。

在促进金融服务实体经济发展方面，征信系统通过广泛的信息共享，有效缓解金融市场中的信息不对称难题，提升了小微与民营企业融资的便利程度。中国人民银行征信中心企业征信系统中53%为小微企业，其建立的动产融资登记公示系统和应收账款融资服务平台，也主要是为小微与民营企业融资提供服务。此外，中国人民银行推动地方建立中小微企业信用数据库，补足征信服务短板。目前累计为260多万户中小微企业建立信用档案，其中约55万户获得信贷支持，贷款余额达11万亿元。

朱鹤新表示，未来将以高水平开放切实增加征信市场化有效供给，同时坚持中国现代征信业的人民性，继续加大对个人信息的保护力度，全面加强征信信息安全管理，创造安全、放心的环境。

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