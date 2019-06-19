多类金融产品可参与养老保险

本报北京6月18日电 （记者李婕）记者日前从人力资源和社会保障部了解到，为贯彻落实全面建成多层次社会保障体系的要求，完善多层次养老保险体系，人社部和财政部牵头，正在会同相关部门研究制定养老保险第三支柱政策文件，目前进展顺利。

据人社部有关负责人介绍，拟考虑采取账户制，并建立统一的信息管理服务平台，符合规定的银行理财、商业养老保险、基金等金融产品都可以成为养老保险第三支柱的产品，通过市场长期投资运营，实现个人养老金的保值增值。

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