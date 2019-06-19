2019年互联网趋势报告发布 中国企业领跑网络新模式

日前，知名风险投资家、有“互联网女王”之称的玛丽·米克尔（Mary Meeker）发布了2019年互联网趋势报告。这是她第24次公布年度互联网报告。报告显示，全球互联网用户已达38亿人，超过全球人口的一半。其中，有21%的互联网用户来自中国；排在第二、三位的印度和美国分别占12%和8%。

在全球互联网企业市值领导者中，中国企业阿里巴巴、腾讯、美团点评、京东、百度、网易和小米跻身前30名。报告高度评价了中国互联网企业的原始创新力，并重点介绍了“拼团购物”、小程序生态、超级APP、新零售模式等创新做法。

“拼团购物”等获得推介

“平台年活跃买家数达4.433亿，较去年同期净增1.484亿，同比增长超过50%。”这是中国新电商平台拼多多2019年第一季度财报中的数字。

报告注意到拼多多的“拼团购物”模式并介绍，在这种模式下，首先理解消费者的需求，然后促进农民、制造商等上游供应商生产合适的产品。随着更多用户的加入，通过与平台逐步增加的互动获取更多的数据点，平台可以据此提供更好的用户体验，与用户不断变化的偏好相匹配。

致力于把消费者和本地企业连接起来的美团点评，目前已拥有600万商家。“中国本地商家以小微企业为主，它们以往可用的营销渠道很少。”报告结合美团案例评价，利用用户的搜索请求，把他们与能够匹配其偏好的高质量本地商家连接，可以帮助商家用很低的前期成本接触庞大的潜在消费者，并提供极高的转化率。

在线上及线下金融服务创新方面，中国的支付宝作为代表出现在报告中。报告称，阿里巴巴拥有最全面的商务平台、物流和支付生态系统。蚂蚁金服/支付宝不仅是中国的第一大移动支付平台，还为数亿消费者和阿里巴巴平台上的数百万小企业提供贷款、财富管理和保险产品等金融服务。

“从一个小游戏开始”

2018年初，微信小程序游戏“跳一跳”推出两周后就达成超过1亿的日活用户。从小游戏开始，微信小程序逐步衍生出庞大的生态系统。

日本服装品牌优衣库在中国全面推进数字化转型，去年“双11”期间，其小程序官方旗舰店购买转化率高于行业3倍。同程艺龙旅游同样受益于小程序战略，2018年财报显示，1.75亿月活用户中有1.4亿来自腾讯旗下平台。

支付宝的蚂蚁森林则提供了“游戏+公益”的思路。以步行、骑车、坐公交等方式完成减少碳排放的任务，通过经常登录收取能量或者“偷取”朋友的能量来攒积分。根据每位用户的能量积分，蚂蚁金服和其他慈善机构将在现实中的荒漠化地区种下真树。目前，蚂蚁森林累计用户已达5亿，并种下了1亿棵真实的树。

超级APP提升活跃度

始于团购、进化为“啥都有”的美团吸引了该报告的关注。打开美团APP，可以看到餐馆点评、餐馆预订、电影及演出预订、酒店预订以及外卖等30种以上的功能，就像将美国的Yelp、OpenTable、airbnb、Booking、grubHub等聚合在一起。

这种超级聚合性提升了用户的活跃度和交易频次。财报显示，美团点评平台年度交易用户达4.1亿，同比增长26.4%，平均每位交易用户每年交易笔数较上年同期增长至24.8笔。

同样升级为超级APP的还有支付宝：超过20万个小程序、全球用户达10亿、70%的用户使用过3种以上的金融服务。

报告指出，海外公司如东南亚的Grab、拉美的Rappi以及美国的Uber也开始采取超级APP战略，通过出行+外卖+支付+快递、外卖+生鲜、打车+外卖+自行车+货运分别扩大着各自的商业版图。

零售模式不断推陈出新

过去一年，线上零售、生鲜零售、线下零售数字化等零售模式不断在中国推陈出新。

移动直播带来新颖的个性化购物体验。淘宝直播是阿里巴巴上线的直播平台，定位为“消费类直播”，用户可边看边买。2018年，淘宝直播交易总额突破1000亿元人民币。女性时尚购物网站蘑菇街的直播平台贡献了交易总额的24%，并使用户复购次数提升了4倍。

全渠道、线上配送、社区拼团、闪送等模式百花齐放，生鲜零售迎来大发展。盒马鲜生和京东7Fresh拥有线下自营店铺，支持自提或配送到家。每日优鲜、叮咚买菜和朴朴生鲜等用前置配送仓取代实体店，30分钟配送到家。兴盛优选、松鼠拼拼和呆萝卜等，通过APP或者小程序的社区拼团下单，次日送达社区分拣中心后供消费者自提。美团、饿了么、淘鲜达和京东到家等通过APP下单，合作店铺备货，平台负责配送。

阿里巴巴新零售战略多点布局，力推线下零售数字化，体现在对470家大润发超市门店进行数字化改造，饿了么、口碑承担超过2100家星巴克门店配送服务等方面。

此外，永辉超市重构了线下零售体验。送货到家占试点区域门店单量的15%，到家业务小程序订单贡献量达到50%；同时，在微信群聊发红包也明显提升了用户参与度。

(责编：庄红韬、杨曦)