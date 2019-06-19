联合国报告：2050年世界人口将达97亿

这是6月17日在位于纽约的联合国总部拍摄的《世界人口展望2019：发现提要》报告。 联合国经济和社会事务部17日发布一份报告说，2030年世界人口将从目前的77亿增至85亿，2050年达到97亿，2100年或将达到110亿。 新华社记者 李木子 摄

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