新兴经济体需继续增强经济抗压能力

在世界经济发展中，新兴经济体的贡献日益加大，抵御外部风险的能力也在逐步增强，如果不出现外部环境急剧恶化的情况，新兴经济体有望持续深化在全球经济增长中的作用。然而，在当今全球经济呈现高度不确定性的情况下，新兴经济体不能松懈，需要继续增强经济抗压能力。

目前，全球经济的总体趋势呈现增长放缓、复苏不稳的特征，全球经济增速已降至金融危机以来的最低水平，2019年全球贸易增长预测也是金融危机以来最弱。联合国贸易和发展组织6月13日发布的《2019全球投资趋势报告》显示，全球外国直接投资持续萎靡，至2018年已连续三年出现下滑。

受外部环境影响，新兴市场和发展中经济体的经济复苏具有很强的不确定性。据世界银行最新预测，新兴市场和发展中经济体2019年增速将下滑至4%的四年低点，2020年才有望回升至4.6%。国际货币基金组织也预计，2019年新兴市场经济增速将从去年的4.5%放缓至4.4%。不过，由于新兴市场各国的发展不平衡，其前景呈现出高度的多样性。

受全球经济增长缓慢、财政空间有限和结构性制约的拖累，新兴和发展中经济体的投资增长有可能会持续疲软。投资增长如不能持续回暖，将影响到各国实现其关键发展目标。从这个意义上讲，继续改善营商环境，将有助于挽留并吸引更多私人投资。

新兴经济体需要提防出现货币大幅贬值和稳定经济增长之间的矛盾。虽然美联储加息进程放缓，新兴经济体资本外流压力有望得到阶段性缓解，但仍需警惕全球资本市场波动大幅增加，从而导致新兴经济体的脆弱性加剧。而且，一旦出现经济全面放缓，需要大幅降息，货币大幅贬值的现象在新兴和发展中经济体比在发达经济体更为普遍，央行往往需要对汇率波动作出反应以维持物价稳定。对于主要依赖出口的新兴经济体而言，外部环境恶化将明显影响经济增长。

近年来，一些新兴和发展中经济体债务有所增加。从增速来看，新兴市场政府债务2008年到2017年增速达11.1%，超过危机前的9.9%；企业债务危机后增速达16.3%，超过危机前13.3%的增速。因此，仍需要在通过借贷促进增长与防范过度借贷带来的风险之间取得谨慎的平衡。

此外，虽然一些低收入国家在2000年-2018年期间进入中等收入国家行列，但剩余的低收入国家在迈向中等收入国家的道路上将面临更大的挑战。而且，避免落入中等收入陷阱是不少新兴经济体面临的最大挑战之一。

面对当前全球存在的一股反全球化思潮及其带来的摩擦和壁垒，秉持开放的政治意愿，积极接受全球化，加强新兴经济体之间的贸易往来和相互联系，降低对发达国家的过度依赖，携手反对保护主义，将有助于新兴经济体克服经济下行带来的困难。

资本流入新兴经济体也带来了潜在的损害经济的风险，一旦资金回流到发达国家，可能会让新兴经济体更为脆弱。这就要求新兴经济体必须深化本地的资本市场基础性制度改革，跟美欧市场做好金融风险隔离。

新兴经济体在下一个周期的经济发展中，一方面，应继续加强基础设施投资，这不仅包括道路、桥梁和港口，还包括软件基础设施，比如卫生、教育、数字基础设施，以进一步加强新兴经济体的发展；另一方面，应积极寻找新的创新点，比如加大绿色投资，倡导可持续发展。当今世界变化非常迅速，新兴经济体的管理者还需要提高应变能力和治理能力，不断地进行改革。

总体而言，如果能有效应对经济下行风险带来的挑战，新兴经济体促进世界经济的发展仍将是一个长期的趋势。（周武英）

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