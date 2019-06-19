原标题：618引爆家电销售狂欢 节能产品惠民力度有望加大

618电商大促如期上演。在各平台发布的榜单中，家电表现突出，成交额破亿均以秒计算。其中，6月18日零点开始，苏宁空调全渠道销售额8秒破亿，天猫平台小家电销售1分钟破亿，京东家电2分36秒整体成交额破10亿大关。

有分析认为，618家电消费的火爆只是消费市场潜力释放的一个缩影。从近期各部门密集出台的政策来看，下一步，节能智能型家电产品惠民力度有望再加码，家电消费也将进一步拉动国内消费。

根据国家发改委测算，参照上一轮“节能产品惠民工程”补贴政策，若在全国推广节能惠民补贴，2019年至2021年期间，预计可以增加1.5亿台高效节能智能家电的销售，拉动消费约7000亿元。

数据还显示，2018年家电消费占限额以上社会消费品零售总额的比重位列第五位。总量上，我国现在已经是世界上最大的家电生产和销售大国。但从结构上看，我国绿色、高效、智能产品的市场占比还不高。拉动家电消费还有很大的空间，这也将是促进商品消费的一个重要抓手。

本月初，发改委、生态环境部、商务部三部门联合发布的《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》明确，持续推动家电和消费电子产品更新换代。鼓励消费者更新淘汰能耗高、安全性差的电冰箱、洗衣机、空调、电视机等家电产品，有条件的地方对消费者购置节能、智能型家电产品给予适当支持。

近日，发改委又明确，正在着力打通回收利用环节，从而畅通整个消费链条，使消费者更有意愿淘汰老旧产品、实现消费升级。

记者还了解到，目前一些地方和商家已经启动了节能家电补贴政策以及“汰旧换优”促销活动，接下来有望在更多地区推广。

业内人士表示，随着政策的逐步落地，以及夏季冰洗空调等购买需求的增加，家电市场正在迎来一波升级消费的集中爆发。

值得一提的是，本轮618电商大促中，智能终端及中高端产品消费增速显著。6月18日零时刚过半小时，京东平台上小米65英寸人工智能电视2分钟销量突破万台，中高端游戏本销量是去年同期的5.8倍。苏宁人气单品榜单也显示，PPTV智能电视一小时销量增长786%，PPTV50英寸智能电视（50VU4）一小时突破30000台。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍表示，618已经发展成为整个零售行业的购物狂欢季，是站在一年的中点，判断全年乃至未来消费走势的重要时机。

业内指出，5G商用牌照正式发放也将激发新的消费需求，高清电视、智能家电、虚拟现实/增强现实设备等产品以及手机等电子产品消费有望快速增长。（记者王文博 郭倩）

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