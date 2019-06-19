研发费加计扣除优惠加码 企业税负明显降低

18日，《经济参考报》记者从国家税务总局获悉，为鼓励和支持企业创新发展，国家不断出台新的优惠政策，扩大研发费用扣除范围和比例。近期，2018年度企业所得税汇算清缴结束，在不少地方，纳税人切切实实享受到了研发费用加计扣除的优惠。

加计扣除是企业所得税的一种税基式优惠方式，研发费用加计扣除就是对企业的研发支出实施加计扣除。2018年，研发费加计扣除比例由50%提高到75%的政策扩大至所有企业。同时，委托境外进行研发活动所发生的费用，按照实际发生额的80%计且不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分，可以进行加计扣除。

其中，研发费用加计扣除比例去年起从50%提高到了75%，这意味着，企业每投入100元开展研发活动，税前扣除额度从过去的150元提高到了175元，如果按25%的税率计算，减税金额从12元增至18.75元。对大部分企业来说，减税红利比以前多了一半。

在上海，凯虹科技财务总监李臻骅表示，2018年委托境外研发费用中有1600余万元都能纳入加计扣除范围，全部研发费加计扣除金额比2017年增长80%，按照15%的所得税率计算，一共可以节税1000余万元。据统计，10年间，凯虹科技研发费加计扣除金额，从最初的约140万元增长到约6680万元。

据统计，2018年湖北省共有9498户企业享受研发费加计扣除优惠，加计扣除金额336.52亿元，减免企业所得税84.13亿元，和上年相比优惠金额增长9成以上，减税规模增长了7成左右。

湖北省税务局企业所得税处处长胡丽华表示，从减免方式上看，研发费加计扣除的含金量更足：“高新技术企业的税收优惠属于税率式减免，只有企业盈利了才能享受。而研发费加计扣除税收优惠属于税基式的减免，无论企业盈利或亏损，认定通过了就可以享受。”

在甘肃，据2019年5月31日企业所得税汇算清缴快报显示，2018年度甘肃享受研发费用加计扣除税收优惠政策的企业增幅达到186.1%，研发费用加计扣除的金额增幅达到148.2%，收效十分明显。

专家指出，研发费用加计扣除政策在有效降低税负、增加企业现金流的同时，有利于企业加大研发投入、扩大产能，提升自主创新能力。研发费加计扣除优惠不断加码，为企业研发创新提供了更足的动力。（记者孙韶华）

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