税务部门力促减税降费红利“实打实”

18日，《经济参考报》记者从国家税务总局获悉，进入6月征期，随着深化增值税改革、小微企业普惠性减税政策、个税改革等一系列减税降费政策全面落地，广大纳税人、缴费人获得感明显增强。但是，受纳税人行业差异、经营情况、申报质量等因素的影响，极个别企业的税负存在“不降反增”的情况。对此，各地税务部门逐户对税负增加企业开展分析辅导，帮助找清原因，更好适应减税降费政策，逐步实现税负由增变减，有力推动了减税降费红利充分释放。

据了解，增值税改革实施首月，有一部分纳税人因大量业务发生在4月1日前，按纳税义务发生时间仍可开具16%、10%原税率的销项发票，销项端减税体现尚不明显；但同时，企业4月份已经开始大量接受13%、9%的新税率进项发票，进项端抵扣明显减少，进销项存在时间性差异，出现了阶段性、临时性增税。

税务总局税收科学研究所所长李万甫表示，随着时间的推移，进销项时间性差异逐步消除，预计此类纳税人税负今后将呈下降趋势，更加充分享受减税降费红利。（记者孙韶华）

(责编：栗翘楚、杨曦)