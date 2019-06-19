商务部：30种蔬菜价格加速回落

6月18日，记者从商务部网站获悉，上周（6月10日至16日）全国食用农产品市场价格比前一周下降0.6%。其中，30种蔬菜平均批发比前一周下降4%，呈加速回落趋势。

据商务部监测，30种蔬菜平均批发价格为每公斤4.12元，比前一周下降4%。数据也显示，6种水果平均批发价格为每公斤8.84元，比前一周上涨0.7%。

肉类批发价格也出现不同程度上涨，其中猪肉、牛肉、羊肉价格分别为每公斤21.55元、56.83元和55.8元，分别上涨1.2%、0.1%和0.3%。

“总体来看，肉类、鸡蛋、蔬菜、水果等生活必需品市场供应是有保障的，能够满足消费者的需求。”商务部新闻发言人高峰之前在回应食用农产品市场价格波动时表示，夏季是肉类消费的淡季，预计猪肉价格将保持平稳。蔬菜水果价格将会随着上市量的不断增加，总体进一步呈现回落态势。（记者王文博）

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