原标题：个别企业纳税申报有误税负“不降反增” 税务部门逐户对症下药

进入6月份征期，随着深化增值税改革、小微企业普惠性减税政策、个税改革等一系列减税降费政策的全面落地，广大纳税人、缴费人获得感明显增强。但是，受纳税人行业差异、经营情况、申报质量等因素的影响，极个别企业的税负存在“不降反增”的情况。各地税务部门在开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中，坚持问题导向，精耕细作梳理排查，逐户对税负增加企业开展分析辅导，帮助这些企业找清原因，更好适应减税降费政策，逐步实现税负由增变减，用企业切切实实的获得感检验主题教育成效。

作为今年更大规模减税降费的“重头戏”，深化增值税改革自4月1日实施以来，绝大多数企业顺利实现了减税，但也有少数企业由于不熟悉政策导致纳税申报填写错误，出现了短暂的税负上升情况。

各地税务部门在主题教育中，注重从纳税人、缴费人需求出发，建立完善了政策跟踪问效常态化机制，以申报数据为切入点，筛选税负出现上升企业，对申报数据存在疑似错误的情况，及时联系纳税人更正处理。

“我们都还没有发现出错，税务部门就联系我们核实更正了，一不小心差点错过了减税降费大礼包！” 云南澜沧远大木材加工厂财务负责人张丽萍说。原来，在对纳税申报数据开展综合研判时，税务部门发现该公司符合享受增值税降率政策条件，税率可以从16%调到13%，但4月份税负却不减反增。经核实，该企业在申报时存在计算错误，进而导致企业税负在执行新税率后并未下降。

找准问题根源后，税务部门随即对企业进行入户精准辅导，“经重新计算，公司4月份实际应缴增值税为71365元，应少缴税款21612元，顺利实现了减负。”张丽萍说。

“公司经营情况稳定，增值税税率由16%降为13%，我们4月份税负却没有下降，反而增加了几万元。”桂林航天电子有限公司财务负责人付波也同样有过困惑和疑问。当地税务部门对今年4月份税款所属期税负上升的增值税纳税人开展了专项税负调查，帮助纳税人分析税负上升原因。

经过分析，该公司税负上升的原因属于补开发票情况较多，申报表填写错误，需调整申报表，税务人员及时辅导企业对申报表进行了更正，还专门叮嘱公司财务人员正确申报的注意事项。

“税务人员联系我们，帮助我们查找出原因，现在我们知道如何正确填写申报表和享受对应的优惠政策，这不，5月份我们的税款就下降了114万元，真正享受到了税收优惠。”付波表示。

捧着一颗心，奔着问题去。主题教育开展以来，税务部门的服务举措更加贴心更加精准，各地税务人员为了让企业报好税，积极深入税负“先增后降”企业，开展针对性实地辅导，帮助企业更正纳税申报，有力推动了减税降费红利充分释放。

据了解，增值税改革实施首月，有一部分纳税人因大量业务发生在4月1日前，按纳税义务发生时间仍可开具16%、10%原税率的销项发票，销项端减税体现尚不明显；但同时，企业4月份已经开始大量接受13%、9%的新税率进项发票，进项端抵扣明显减少，进销项存在时间性差异，出现了阶段性、临时性增税。

税务总局税收科学研究所所长李万甫表示，随着时间的推移，进销项时间性差异逐步消除，预计此类纳税人税负今后将呈下降趋势，更加充分享受减税降费红利。

国家税务总局有关负责人表示，全国税务系统将以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，坚持问题导向，实之又实、细之又细、稳之又稳地推进减税降费等各项工作，确保纳税人、缴费人有实实在在的获得感，更好地服务经济高质量发展。（记者 包兴安）

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