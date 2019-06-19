四川省紧急向宜宾专调资金1000万元

原标题：我省紧急向宜宾专调资金1000万元

记者6月18日从四川省财政厅获悉，长宁县6.0级地震发生后，财政厅立即成立了应急保障领导小组，并启动财政应急预案，开通资金拨付“绿色通道”。按照省委省政府要求，该厅紧急向宜宾市专调资金1000万元，其中，长宁县600万元，珙县400万元。这笔资金已于18日上午11：30拨付到两县。（记者罗之飏）

(责编：栗翘楚、杨曦)