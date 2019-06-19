原标题：美企在听证会上呼喊：我们需要中国

【环球时报-环球网记者 报道 胡泽曦 王盼盼】“美国公司在华盛顿的听证会上齐声呼喊：我们需要中国”——18日，美国贸易代表办公室就拟对3000亿美元中国商品加征关税举行的听证会进入第二天，多家美国企业代表发言，反对扩大对中国产品征收关税。据美国CNBC 17日报道，在前一天的听证会上，从机器人真空吸尘器到婴儿安全门，来自各个行业的多家美国公司表示，除中国供应商外，他们找不到任何替代品。

根据美国贸易代表办公室发布的日程安排，和17日首日的听证会一样，18日的听证会分为8个小组，每组6到7名证人。《环球时报》记者18日在现场看到，每个证人的发言时间约为5分钟，第一组为铝业代表，第二组是出版业代表。现场还有来自美国财政部、农业部、贸易代表办公室、商务部、国务院、小企业管理局等政府部门的代表。每组证人发言完毕后，官员们会问每个证人一两个问题。问答基本都在重复一个模式，官员们问“能不能把供应链转去其他国家”，企业说不能。每家企业各有各的难处，但结论都是转不走。

沃克曼出版公司的代表丹尼尔·雷诺兹18日在作证时带了几本书，他向官员们展示说，这些书有特别的要求，例如某些特殊的童书具有互动性设计，美国和其他国家的企业满足不了这些特殊需求，只有中国企业能印得最高效，中国印刷业建立了成熟的供应链。两家出版《圣经》的美国出版社代表说，很大比例的《圣经》都是在中国印刷的，如果纳入关税清单，《圣经》在美国将变贵。

“美国企业恳求停止更多的中国关税”，《纽约时报》18日以此为题发文称，制作女士内衣的Leading Lady公司总裁马克·科拉多是17日作证的首批证人之一。他拿着一件女士内衣对一群政府官员说：“这是一件非常难以制作的服装，需要在中国精工细作完成。”美国玩具行业的说客瑞贝卡·蒙德抓着一只18英寸、亮黄色的中国制造的皮卡丘毛绒玩具在听证会上说：“这个家伙不是国家安全威胁。”玩具上写着“关税就是税收”。她说，就像在美国销售的85%的玩具一样，这个皮卡丘是在中国制造的，如果新的关税生效，美国玩具商最早可能会在下个月加价25%。

路透社17日报道称，还有一些美国公司表示，从中国以外的其他国家采购会增加成本，许多情况下甚至会超过25%的关税。美国婴儿安全门和婴儿床栏杆生产商Regalo International总裁马克·弗兰纳里17日在听证会上表示，将生产转移到越南的报价比目前在中国的成本高出50%，墨西哥的报价则更高。在17日听证会开始之前，美国知名服装品牌拉夫劳伦致信美国贸易代表办公室，要求将服装和鞋类从对中国产品加征关税的清单中删除，称关税上升会降低销售额并导致美国工人失业。

“美国企业在听证会上纷纷反对对华关税制裁”，日本共同社18日发自华盛顿的报道称，在17日的听证会上，生产扫地机器人的美国iRobot公司担忧地称，如果启动加征关税，该本公司的竞争力会下降。家电卖场巨头百思买也强调“关税将给美国消费者造成负面影响，不会带来任何好处”，呼吁把家电排除在加税清单之外。服装制造商称追加的关税部分将“不得不转嫁给消费者”，暗示会涨价。关于美国总统特朗普要求的生产基地回归美国，鞋类制造商指出，由于要花费时间和费用，“回归美国是不现实的”。

中国外交部发言人陆慷18日表示，他注意到，在美国举行这个听证会的同时，美国国内反对加征关税的声音一浪高过一浪。就连白宫国家经济委员会主任库德洛近日也公开承认，美国新加征的关税会让美国自己的企业和消费者埋单。另外，根据高盛公司近期发布的报告，美国政府去年对中国商品征税的成本完全转嫁到了美国企业和消费者身上，并且对美国物价的影响大于美方自己的预期。

“莱特希泽将在国会受到拷问”，美国合众国际社18日称，美国贸易代表莱特希泽当天出席参议院听证会(如图)，议员们将就特朗普政府对中国产品的第四轮关税和美国与墨西哥、加拿大、日本的贸易关系对他展开质询。

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