原标题：重庆垫江：乡村旅游走特色发展之路 牡丹文化活力足

垫江，一座被牡丹托举的千年古邑，上接巴渝之雄，下揽夔巫之胜，是重庆东出的陆上交通枢纽。明月山西屹，精华山东立，黄草山南踞。三山环抱，溪流纵横；沃野千里，良田万顷；国色天香，风景宜人。垫江自古就是巴渝地区的重要产粮区和人口聚居地，素有“牡丹故里”“巴国粮仓”“中国石磨豆花美食之乡”等美称。

恺之峰旅游区 垫江县委宣传部供图

宋代著名诗人范成大任四川制置使时，曾从成都至忠州，经邻水入垫江封门关时，站在明月山上俯瞰雨后的垫江山青水绿，田园如画，炊烟缭绕，祥和宁静，情不自禁在垫江投宿一夜，并写下了《垫江县》一诗：“青泥没髁仆频惊，黄涨平桥马不行。旧雨云招新雨至，高田水入下田鸣。百年心事终怀土，一日身谋且望晴。休入忠州争米市，暝鸦同宿垫江城。”几天后，返程再过垫江县，感慨良多，他又即兴写下了《过垫江》：“百日蓝舆困锔辁，三辰泥板兀跻攀。睨睛幸自垫江县，今雨奈何巾子山。树色于人殊漠漠，云容怜我稍斑斑。如今只忆云溪句，乘兴而来尽兴还。”

垫江，就是这样一块富庶美丽、人杰地灵、文脉昌达、让人流连忘返的土地。

一名冠三县 巴渝古韵长

在古老的巴渝大地，有一个地名从远古走来，从江河名到县郡名，先后被三个县使用，绵延数千年，见证了巴渝的历史与变迁，这就是“垫江”。

“垫江”作为地名，文化渊源十分久远。最初为古水名，古西汉水(今嘉陵江)下游经今重庆市合川区汇入长江一段称为垫江。其上源古桓水(今白龙江)、白水(今白水江)及西汉水上游，也有垫江之名。“垫江”作为地名，最先是用在今重庆市的合川区。据考证，“垫江”原名“褺江”。东汉许慎《说文解字》释为：“褺，重衣也。巴郡有褺江县。”清代文字训诂学家段玉裁注释：“嘉陵江、涪江、渠江会于此入大江，水如衣重复然，故以褺江名县。”可见最初“垫江”之名，有水道汇集，如衣重叠之意。之后以“垫江”名县的两地，均与水相关。《华阳国志·巴志》记载：“(巴国)虽都江州，或治垫江，或治平都，后治阆中。”说明垫江可能曾经作为巴国国都存在过，距今大约3000年。

“垫江”最早作为县名是公元前314年。秦灭巴设巴郡，置垫江县，以原巴子城一带(今合川区境内)为县治，辖区包括今合川、武胜、铜梁、安岳、岳池等区域。其后，东宕渠郡曾一度改名垫江郡。这第一个垫江县名，使用了800多年。

南北朝南齐永明五年(公元487年)，改江州县为垫江县。治所在今渝中区，辖区包括今重庆市主城及周边巴南、璧山各区。至北周明帝武成三年(公元561年)改垫江县为巴县。这第二个垫江县名历时仅74年。

西魏恭帝三年(公元556年)，今垫江县从临江县分置，辖区为明月山以东、高滩河(今龙溪河)以西的区域，治所在今垫江县的桂溪街道。这第三个垫江县距今已有1400多年历史了，但在置县之初，有5年时间与第二个垫江县重名，纵观中国历史，同一个县名被三个地区连续使用，且还被同时使用，唯有“垫江”。

作为巴渝地区最古老的地名，“垫江”由渝西移名渝中再移名渝东，见证了巴渝悠久的历史，积淀了深厚的巴渝文化，在巴渝地名史上具有特殊的地位。鉴于此，2008年，联合国地名专家组中国分部授予垫江“中国地名文化遗产——千年古县”称号。

一脉传千年 耕读耀家邦

垫江人素来尊崇“耕可立家，读可荣身”的耕读文化，崇文重教之风甚浓，“家有余粮，便有学童”蔚然成风，“穷要养猪，富要读书”的民谚流传至今。在耕读文化的浸润下，几百年来，大量的进士、举人、秀才层出不穷。据资料统计，明朝时期，垫江县的进士13人，举人81人，进士数列四川省第16位；清朝时期，垫江县的进士19人，举人146人，进士数列四川省第6位。厚重的文风、昌达的文脉绵延不绝，为垫江培育了济济人杰，也滋养出了垫江人勤劳善良、忠勇刚毅、好学上进、开放创新等优良品格。

明代进士夏邦谟受“耕读传家”的家风影响，自幼好学，才华出众。24岁中进士，曾任户部尚书、吏部尚书。他推行的赋税和徭役改革，为明代改革家张居正后来在全国范围内推行“一条鞭法”提供了借鉴。其德行与才华得到朝野的广泛褒扬。清代进士李惺，学富五车，才高八斗，是清史馆列传的教育家、文学家。虽身处乱世，却忧国忧民。他把救国救民、振兴民族的希望寄托在优秀人才身上，毅然从朝廷辞官，返川从教34年，获得了“天下翰林皆弟子，蜀中进士尽门生”的美好赞誉，为国家培养了无数优秀人才。

中国近代科学奠基人任鸿隽、化学家陈荣悌、数学家董泽清都是怀揣科学救国崇高理想并为之奋斗的垫江骄子。任鸿隽发起成立了中国科学社，创办了我国第一本采用西式标点排版的正式出版物《科学》杂志，撰写了《科学概论》一书，为推动中国科学事业的发展起了非常重要的作用，其成就被写入《中国现代史》和《中国科学史》。世界著名的配位化学家陈荣悌本是“非常需要的科学家”，但在祖国需要的时候，他冲破种种阻扰，辗转多国毅然回到祖国的怀抱，成为中国配位化学领域的开拓者和推进者，1980年当选为中国科学院院士。

还有一批垫江人，为追求真理和民族独立而以命相博，在生死面前仍风骨傲然。皖东北抗日游击队司令员兼泗县县长黎纯一，带领泗县人民与日军进行了长达6年的浴血奋战，最后牺牲在抗日前线，年仅46岁。重庆解放前夕，国民党特务策划了震惊中外的“11.27”大屠杀，200多名革命志士遇难，仅15人脱险。在这些革命志士中，就有肖中鼎、刘德彬、兰蒂裕、陈丹墀、陈鼎华、陈邦文、付伯雍等9人是垫江人。他们在特务的威逼利诱和死亡面前，坚守信念，绝不投降，保持了共产党人坚贞不屈的忠诚本色和刚直不阿的垫江性格。

纵观垫江耕读史，从这块土地上成长起来的人杰如珠似玉，世代辈出，他们让垫江文脉千年传承，让垫江精神永续不息。

一花沁山水 国色秀垫江

垫江是山水牡丹之源。这里的牡丹生长于山野之中，竹石之间。千百年来，与山相伴，与水相依，与竹同生，与树为友，与石相亲，自然质朴，生命力强。每年的三四月，是牡丹盛开的时节，明月山麓绵延三十多公里的低山丘陵地带，数万亩牡丹竞相开放，红的像火，白的似玉，绿的如珠，粉的像霞，或一片一片，或一丘一壑，或一山一岭，五彩斑斓。山水熏润了牡丹的香味，大地浸染了牡丹的颜色。

垫江牡丹本不是用来观赏的，它是古代山民用来制药养家的经济作物。牡丹的根叫丹皮，是一种药用价值十分广泛的中药材，药农只取根不要花，所以，垫江的牡丹花在明月山中沉寂了上千年。

关于垫江山水牡丹有一个美丽的传说。

相传很久以前，在天庭御花园看守牡丹的姐妹犯了天条，被责罚到明月山中为民。她们发现这里的山民身上都长满了大小不等的包块，长期受病痛折磨。姐妹俩便教山民们种植牡丹，用牡丹根煎水服用，山民的病全都好了。从此，姐姐取名太平，妹妹取名墨玉，在明月山中居住了下来。后来，隋炀帝在东都洛阳建立“西苑”，招募一个四品牡丹夫人。妹妹不听姐姐的劝阻，凭着自己漂亮的容貌和种植管理牡丹的技术，轻易当上牡丹苑的四品夫人，享尽了荣华富贵。但不久，隋末农民起义军攻破洛阳，血洗宫廷，墨玉也未幸免。而姐姐太平一直在明月山种牡丹、制丹皮，为乡亲们看病制药，深得山民的喜爱和尊敬。姐姐去世后，人们厚葬了她，并把这里土著的红牡丹取名为“太平红”，将紫黑色的牡丹花取名为“墨玉”，以纪念姐妹俩为当地百姓做出的奉献。

垫江牡丹品种很多，有以太平红为主的本地品种三十多个，加上从全国各地引进的品种，共有一百多个。这些牡丹集天地之灵气，得山水之厚养，具有野性奔放、自然清新、花大色艳的特点，让人养心怡情，流连忘返。从本世纪开始，全县先后建立起了太平牡丹园、华夏牡丹园、牡丹樱花世界三个以牡丹观赏为核心的旅游景区。景区的道路系统、公共设施都很完善。太平牡丹园的恺之峰景区是观赏本地品种太平红的最佳景点；华夏牡丹园的绿色牡丹和黑牡丹及其珍贵；牡丹樱花世界是全县首个AAAA级景区，牡丹与樱花间种，次第开放，绚丽无比。这些景区每年都会吸引数百万国内外游客来此旅游观光。

丹皮作为重要的中药材，历来在全国同行业中处于霸主地位。近些年来，垫江牡丹的综合开发利用得到了长足发展，开发了以牡丹为原料的食用牡丹油、牡丹香皂、牡丹护肤品系列，牡丹鸡、丹皮兔等餐饮品牌也应时而生。垫江牡丹从单纯的药用价值到综合开发利用，形成了一个庞大的牡丹产业。

牡丹从沉睡千年的深山中被唤醒，洗去风尘，绽放芳姿，这个过程是垫江人与牡丹穿越千年的缘分，彰显的是垫江人创新创业、开拓奋进的精神。

牡丹为垫江增色，垫江为牡丹生誉。一年一度的垫江牡丹文化节已经连续举办了20届，为垫江的对外开放、招商引资搭建了重要平台。垫江牡丹诗会、牡丹笔会吸引了全国各地的文人雅士为牡丹而歌，为垫江而文，全国各地的大批作家、诗人、书法家留下了大批作品和墨宝，为牡丹文化注入了新的活力。

在垫江，牡丹是城，牡丹是人。牡丹与这座城市和城市的人密不可分，好似语言相通，生活相融，血脉相连。牡丹油、牡丹饼、牡丹城、牡丹湖、牡丹大道、牡丹中学、牡丹小学……只要与人的生活相关，只要与城市发展相关，都可以用牡丹命名！

在垫江，牡丹是诗，牡丹是情。山水成诗，牡丹传情。山水牡丹承载着垫江人的情感，托举着垫江这座城市，装扮着垫江这块土地，让山水辉映美丽，让土地开满国色，让城市充满天香！

一磨转乾坤 豆花天下香

走在重庆的大街小巷，垫江石磨豆花的招牌随处可见。作为一种地方传统美食和非物质文化遗产，垫江石磨豆花已享誉巴渝，走向全国。

垫江石磨豆花是指选用垫江黄豆做主料，以石磨、滤具和相关厨具为工具，以盐卤为凝固剂，利用传统制作技艺，把经过筛选和浸泡的黄豆磨浆、过滤、煮沸、点制而不经压榨，直接配以佐料食用的豆制食品。

垫江石磨豆花经过数百年的传承发展，融合创新，形成了四大特征：色泽乳白、絮状如花、绵软嫩滑、窖水回甜、入口留香的性状特点和口感特征；材料齐全、风味各异、自助调配、各取所需的佐料特征；荤素搭配、品种众多、选择性强的配菜特征；丰俭由己、廉价省时的消费特征。

“家家有石磨，户户有石缸，石磨推豆花，石缸装口粮。”这是一首在垫江流传千百年的民谣。垫江人做豆花、吃豆花都很讲究。做豆花坚持用石磨推，尽管费力耗时也乐此不疲。垫江石磨是选用当地坚韧耐磨、硬度适中的青砂石制作而成的，这种青砂石是无毒、无害、无放射性物质的上等优质石材。用这种石磨磨制的豆浆原汁原味、豆香浓郁、新鲜、口感好，保留了豆浆中的植物蛋白和矿物质，营养价值高。用石磨推豆花，做的是一种情怀，吃的是一种乡愁。

垫江石磨豆花品种繁多，有素豆花、菜豆花、瓜豆花、荤豆花、工艺豆花、宴席豆花，不一而足。素豆花简约实惠，荤豆花搭配合理，工艺豆花美观好看，宴席豆花品种齐全……垫江石磨豆花已经形成了自己完整的菜品体系和国家标准。如今，垫江石磨豆花已走出垫江，走出巴渝，在全国各地落地生根，花开天下，形成了一个数十亿的产业。

和石磨豆花一样走出去的，还有垫江角雕和酱瓜、竹编等非物质文化遗产。垫江人把角雕和酱瓜、竹编也做到了极致。在一个小小的牛角上，雕刻下了山水风光、生活百态的大千世界，走出国门，远赴欧亚国家，成为传播中华文化、展示传统技艺的重要载体。垫江酱瓜起源于清朝乾隆年间，凭着精湛的腌制技术，垫江人把一根普普通通的花瓜做成了传承三百年的美食，成为“中华百年老字号”。竹编本是生活用品的编织技艺，但善于创新的垫江人却把它编织成了具有浓郁生活气息、寄托人们思想感情的艺术品，充分展示了垫江人的聪明智慧和深厚情怀。

垫江人对文化的传承，不仅仅把其留存在博物馆、记载于书本上，而是将其根植于生活中、壮大于产业间，将工匠精神和绣花功夫深深融入垫江人的血脉之中。

迎风湖湿地公园 中共垫江县委宣传部供图 华龙网发

一业美乡村 全域兴康养

当日历还停留在20世纪最后一页的时候，垫江县太平镇龙华村的历史已翻开了新的一页。

1999年春天，时任太平镇党委书记的邓正友到龙华村调研工作，发现老百姓种植的药材“粉丹”漫山遍野，其花艳丽无比，酷似牡丹。邓书记没见过牡丹，便采了几朵带回去验证。验证结果让其兴奋不已，“粉丹”正是牡丹！他萌发了搞乡村旅游的想法，立即召开党委会研究如何把公路修进山里，说服山民整治房屋办民宿、开农家乐。

经过一年的准备，2000年春天，垫江县第一届牡丹节在该村的楠竹山举行。从此，山水牡丹在药用价值上兼具了观光价值，垫江的乡村旅游业以此为标志应运而生，让垫江的绿水青山真正变成金山银山。

如今，龙华村已更名为牡丹村，这里村容美观，交通畅达，乡风文明，以牡丹观赏为内容的乡村旅游业成为村民收入的主要支柱。以“康养”为内容的项目正在稳步推进。

牡丹村乡村旅游的火爆，开启了垫江农旅融合发展的大幕，开创了垫江乡村旅游的特色发展之路。同时，也引燃了那些想回乡创业者的热情。付志刚就是其中一个。

2012年春节，35岁的付志刚回到家乡乐天村，用自己做医药生意赚来的3000万元流转土地1000亩，建了全县最大的一个乡村旅游景区“乐天花谷”。50多个品种的鲜花在春天竞相怒放，让乐天村美不胜收，每年吸引300多家影楼来此拍摄婚纱照，50多万游客来此休闲观光。经过几年的打拼，付志刚的乡村旅游事业已具规模，正在着力打造“乡村旅游+共享庄园+康养服务”综合体。

与付志刚同时想到做乡村旅游业的还有新民镇的建筑商、46岁的陈禄。陈禄是中医世家，传到他这一代是第五代。他回乡租赁了320亩土地，建立起了“中华仙草园”，专业种植铁皮石斛、灵芝、黄精等名贵药材，集医、养、药、旅、教于一体，园区每年接待游客20多万人次。

五洞镇月江村是优质李子产地。每到春天，李花怒放，峰峦之间，银装素裹，好似雪花飞舞，有如地覆白霜。村民过去只管收李子，不去理会春天的风光。当乡村旅游业兴起的时候，月江村开始举办一年一度的“李花节”和“采果节”，拓宽道路，整修民居，挖掘文化，美丽的风景与靓丽的村容吸引了数十万游客来赏花采果，休闲旅游。

沙坪镇毕桥村是重庆市最早搞油菜花旅游的乡村。十多年前，这里的油菜花大观园游人如织，乡村旅游搞得如火如荼。后来，因为市场竞争加剧，逐步陷入困局。但随着全县乡村旅游业的勃兴和“康养垫江”战略的实施，毕桥人坐不住了！去年便重新开始筹划恢复以油菜花观赏为龙头的乡村旅游业，今年油菜花大观园又重新开园。5000亩金色的油菜花再度与游客见面，吸引了20多万游客来观光旅游、休闲度假。

乡村振兴，“康养”并行。垫江县在精心打造以牡丹花、油菜花、李花、柚花、荷花为载体的乡村旅游的同时，依托独特的生态自然资源，以县人民医院、县中医院两所“三甲医院”、国家中医药发展综合改革试验县和全国首批医养结合试点县为支撑，依托建设明月山康养旅游示范区、精华山康养旅居度假中心、明月山温泉康养小镇和中华太极养生园等项目，积极探索“养+医”的康养模式，奋力打造全域旅游、全域康养。

“康养”已然成为垫江旅游产业升级的最好注脚，已然成为顺应旅游消费升级的鲜活范例。垫江，一个“养眼、养生、养心、养老”的旅游胜地正在巴渝大地蔚然成形。

(责编：冯粒、袁勃)