原标题：让每一个好项目都能逐梦西湖

昨天下午，2019年西湖创新创业人才高峰论坛在云栖小镇举行，300余名西湖区企业家代表、外国专家、海内外创业者以及金融投资等机构代表出席了此次活动。

高峰论坛上，西湖区人才资本联盟“智创汇”首次亮相，同时，作为“智创汇”重要平台的云栖小镇“智创路演中心”正式启用。西湖“智创汇”集资本对接、赋能成长、成果转化等功能于一体，致力于汇聚海内外人才资源和区域创投风投机构资源，通过不定期举行分行业、多形式的路演和对接交流，搭建“人才+项目+资本”的互动桥梁，加强资源互通，共享发展机遇。

活动当天，举行了“智创汇”首期路演对接会，西湖区海内外创业者携19个优质项目进行路演，并与杭高投、天使湾创投、36氪基金、银杏谷等20家投资机构开展面对面深入交流。这些人工智能、大数据、新材料、生命健康等新兴未来领域项目的展示，让与会者看到了西湖创业者的胆识与魄力以及西湖区数字经济的活力和未来。

活动现场，还有不少亮眼的黑科技新“神器”：拥有高空、高亚音速、隐身、超低空等特点的“沙锥”无人机靶机，通过深度学习0.5秒就能完成图像分析报告和检测结果的超声诊断机器人，集道路照明、WIFI热点、安防监控、电动汽车智能充电站等多种功能于一体的物联网智慧灯杆……在人才成果展示现场，一批由西湖区人才团队研发的科技产品组团亮相，让大家与“黑科技”来了一次亲密接触，也向大家展示西湖区人才成果产学研转化的强大潜能。

近年来，西湖区大力实施创新驱动和人才强区战略，深入实施区域引才计划，推出双创“黄金20条”等优惠政策，不断打造引才“强磁场”。目前，西湖区已引进和培育国家、省市级领军人才150名，引进优质人才项目241个，这些人才团队创办和服务的科技公司从无到有、从小到大，创新创业者们聚力革新、大胆突破，涌现出了无数令人惊奇的新技术和服务。该区发明专利申请、授权量连续13年保持全省第一，2018年度科技成果转化指数位列全省第二。人才成果的不断迭代更新，双创活力的不断释放，为区域持续发展注入了强劲动力，也为未来生活链接了无限可能。（首席记者 毛长久 通讯员 郑楠）

(责编：庄红韬、杨曦)