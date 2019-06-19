原标题：创业创新渐成带动就业的“新引擎”

“大众创业，万众创新，实质上就是要调动亿万市场主体积极性和创造力，更大限度地激发每个人的潜能。”

换句话说就是，“双创”有力支撑着就业，“双创”为年轻人打开了广阔的就业空间，有利于更加充分的就业，让每个家庭有安身立命之本。

一个小镇可精准带动就业多达30万人；一个外卖平台能养活1960万“骑手”，一个返乡创业联盟带动一个地区脱贫致富……

在2019年全国双创活动主题展现场，创业带动就业的生动案例，让人惊叹“双创”的魅力。近年来，随着市场主体大量增加，新业态不断涌现，双创活力得以快速释放，创业带动就业的倍增效应也不断显现出来，已逐渐成为拉动就业的“新引擎”。

产业集聚 艺尚小镇精准带动就业30万人

牟朦曦，90后，浙江理工大学服装学院毕业生，浙江唯之一觅有限公司的创始人。2018年，牟朦曦在艺尚小镇基础配套设施、房租补贴等政策红利的吸引下，带领团队和她创立的“YISAM一三”“with umi唯之一觅”两个品牌入驻艺尚小镇。短短一年，公司销售额达到数千万元，团队规模从2人扩张至50余人。

在艺尚小镇，还有很多像牟朦曦这样的创业者。据艺尚小镇小镇办副主任史力介绍，小镇坚持“传统产业转型升级、时尚人才创新创业、服装综合体平台拉动就业”三大发展导向，主攻服装时尚产业。为此，小镇启动了大学生创新创业三年行动计划，并与下沙大学城联合打造大学生创新创业园，与浙江理工大学、中国美术学院等5所在杭高校建立战略合作，挂牌5个创业实践和孵化基地，目前已有数十个创新创业项目入驻小镇。

目前，艺尚小镇已引进区域性服装企业总部36家、服装企业780家，集聚了大量产业人才，创造了大量的就业岗位。据统计，小镇聚集金顶奖设计师5名、中国十佳设计师13名、原创设计师2650名、在线注册设计师130多万，同时还吸纳近万新生代设计人才集聚就业，高端设计人才总量位居全国同类园区之首，精准带动就业30万人。

放眼杭州，双创带动就业的成效也十分明显。截至2018年底，全市备案的大学生创业企业达1.6万多家，共集聚创业大学生3.4万余人，带动就业6.5万余人。在大学生创业带动下，去年杭州共引进应届毕业生9万人，其中硕士以上1.2万名。这些数据，不仅说明了杭州双创之城的无限活力，也彰显了杭州在引才育才、带动就业方面的不懈努力。

新业态催生新岗位 一个平台养活1960万人

“尽管命运与我开了个玩笑，但依靠奋斗改变人生的味道，很棒！”甘肃籍建档立卡的美团外卖骑手张喜红，不仅是奔跑的“追梦人”，也是美团的“代言人”。

张喜红年幼时因病致残，2017年加入美团骑手队伍后，每月有6000-8000元的稳定收入。如果放在以往，这样的生活，张喜红是不敢想象的，现如今，他不仅能自力更生，还早已甩掉了贫困的“帽子”。

在美团点评，还有67万名像张喜红一样来自贫困地区的外卖骑手。一组数据显示，甘肃籍23346名骑手中，5820名是国家建档立卡贫困人员，目前已有4922个外卖骑手实现摘帽脱贫。

除了就业扶贫效果显著，美团点评还通过大数据和数字化应用为商家赋能，提供智能调度系统、供应链金融等服务，降低小微企业存货率，提升商家的运营效率，吸纳4.1亿交易用户、580万活跃商家，日均外卖订单超1800万笔，商家覆盖2800个区县。

据美团数据，2018年，美团创造了270万个配送就业机会，带动1960万个相关就业机会。其中，自营骑手的收入每月大部分处于6000-8000元区间。

“美团点评”正是通过新业态，创造大量外卖配送员的就业岗位。这些呈现在美团点评展区的“大数据”，让人看到一幅幅美好生活的画卷，这正是“双创”的魅力。

一个返乡创业联盟 带动一个地区脱贫致富

精致的书签、胶带、钥匙扣……在2019年全国双创活动周主题展四川省返乡创业联盟展区，这些取材于松赞干布和文成公主历史故事的“松州之恋”文创产品，引来了很多人的驻足。

四川省返乡创业联盟（简称“联盟”）是四川省的一个返乡创业联盟。去年，联盟在国家级贫困县阿坝藏族羌族自治州松潘县启动了松潘县国家级电子商务进农村项目，开展人员培训，挖掘历史文化，并开发出了“松州之恋”系列文创产品。

与此同时，还针对返乡大学生、农民工、退伍军人、残疾人等人群开展农村电商培训，通过打造高原脆李、特色腊肉、藏羌绣等“一村一品”扶贫工程，推广电子商务和农业科技，既解决了农产品销售难的痛点，也带动了村民家门口就业。

在“联盟”的带动下，松潘县新增网商182家，新增电商创业主体389人，带动22名建档立卡贫困户脱贫。今年4月，该县已完成脱贫摘帽。

松潘县脱贫摘帽，正是创业带动就业的一个缩影。据该联盟会长张建莹介绍，2016年，联盟由四川省2500万返乡创业代表发起成立，实行“1+5+3+3”模式，即1家成员企业带动5个人就业、3个村发展特色产业、3个贫困户脱贫。

今年，联盟成立3年，已拥有1876家成员企业，成功帮扶创业项目100余个，培训人数超过8万人次，整体带动就业18000余人，不仅催生了多种新业态，扩大了就业容量，也有力促进了乡村振兴，充分展现了双创活力。(见习记者 傅凌波/文)

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