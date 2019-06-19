分析报告称对华加征关税将导致美国手机和电脑大幅涨价

新华社华盛顿6月18日电（记者周舟）美国世界贸易咨询公司最新研究显示，美国对中国输美消费电子产品加征关税将大幅提高美国手机和电脑价格，给美国消费者带来巨大负面影响。
美国政府拟对价值约3000亿美元中国输美商品加征关税。据统计，手机、笔记本电脑等类别的消费品受冲击最大。
世界贸易咨询公司17日提交给美国消费技术协会的分析报告显示，一旦加征关税，中国输美手机成本将增加22%。美国手机价格将因此提高14%，即平均每台手机涨价近70美元，导致销量下滑28%。另外，中国输美笔记本电脑和平板电脑成本也将因此增加21%，售价将提高19%，即平均每台笔记本电脑涨价约120美元，每台平板电脑涨价约50美元，导致整体销量下滑35%。
总体而言，美国消费者将额外支出81亿多美元购买手机，额外支出约82亿美元购买笔记本电脑和平板电脑。综合计算后，美国经济在手机上将净损失45亿美元，在笔记本电脑和平板电脑上将净损失36亿美元。
报告说，美国约四分之三的手机、超过九成的笔记本电脑和平板电脑从中国进口，因此将供应链转向其他国家成本不菲且需要很长时间。同时，这些成本将主要由美国消费者承担。
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