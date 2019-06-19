原标题：专访：巴西经济为何在“奇迹”和“陷阱”间反复——访巴西经济专家杜特拉

近几十年来，巴西经济在高速增长和停滞甚至衰退的周期间反复。巴西圣保罗市阿曼多·阿尔瓦雷斯·彭特亚多基金会大学经济学院教授保罗·杜特拉日前对新华社记者说，巴西经济要打破这样的周期律，唯有坚持中长期改革这一条出路。

回顾巴西的经济发展历史，杜特拉总结说：“巴西经济增长呈现痉挛状态。”每隔一段时间，政府便通过小范围改革并约束财政纪律来推动经济增长；但中长期改革缺位和政策失误往往又诱发新问题，导致增长停滞甚至衰退。

这样的循环在巴西历史上多次出现，其中最具代表性的高速增长期是1968年至1973年。世界银行数据显示，在这段时期巴西年均经济增长率超10%。这段时期后来被称为“巴西奇迹”。

在杜特拉看来，之所以会出现“巴西奇迹”，主要是因为国家主导的经济模式成功刺激了投资，并将经济衰退期闲置的产能调动了起来。但问题在于，和同期实现经济腾飞的日韩不同，巴西在这一时期盲目追求经济扩张，货币和财政纪律废弛，社会改革滞后。

杜特拉说，20世纪70年代巴西长期实行宽松财政政策，导致公共债务增加；同时由于当时国际市场借贷利率很低，巴西大量借债导致外债暴增。随着1979年第二次石油危机爆发，巴西出口暴跌。同时，国际市场利率回升导致巴西出现偿债危机，国内流动性过剩还引发严重通胀。

这导致巴西经济增速在20世纪八九十年代大幅下滑。杜特拉说，巴西面临的就是“中等收入陷阱”问题，即在人均国民收入达到一定水平后，便陷入经济增长停滞甚至衰退状态，无法向高收入国家跃升。

和巴西几乎同一时期经济起飞的韩国成功跻身高收入国家，而巴西则深陷危机。杜特拉认为，要避免“中等收入陷阱”，关键在于推进中长期改革，因为改革是经济增长的基础。

进入21世纪后，得益于建立自由市场，采取更审慎的宏观政策和实现央行独立等一系列改革措施，“巴西奇迹”再度吸引全球目光。即便在经历次贷危机后的2010年，巴西经济增速仍高达7.5%。2011年，英国智库经济与商业研究中心发布的统计数据显示，巴西的经济规模首次超过英国，成为全球第六大经济体。

但好景不长，近年来“痉挛”再次发作，巴西又一次经历严重经济衰退。2015年和2016年巴西经济连续两年大幅萎缩，2017年和2018年虽然走出衰退，但增速徘徊在1%左右。世界银行预计，今年巴西经济增速仅1.5%。

杜特拉认为，巴西经济只有改革这一条出路，尤其是取消本地产业补贴、开放市场、吸引外资、整顿财政纪律，并推进包括养老金制度在内的社会福利制度改革。只有坚持推进这些中长期改革，巴西才有可能打破在“奇迹”和“陷阱”之间循环的周期律。（记者宫若涵）

新华社圣保罗6月18日电

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