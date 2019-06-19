“国研智库论坛·中国资本峰会”在京举行

人民网北京6月19日电 （记者罗知之）近日，由国务院国资委财务监管局、中国总会计师协会、中国集团公司促进会指导，中国发展出版社和中联企业管理集团共同主办的“国研智库论坛·2019中国资本峰会”在京举行。国务院发展研究中心副主任隆国强在论坛上表示，任何变局中都会有挑战和机遇，冷静地进行观察和研判，是应对复杂变局最基础的工作。

隆国强指出，当今世界，无论从国际政治、经济格局来看，还是从技术进步带来的深刻变化来看，确实面临复杂严峻的百年大变局。如何应对这个变局，关键要有战略定力。具体而言，一是冷静观察，二是坚定信心，三是正确决策，四是奋发作为。

“要看到我们面临劳动力成本上涨、供应链短缺、融资难等困难，更要看到中国经济未来发展的潜力。中国拥有巨大的消费市场，中国企业的研发、市场拓展以及全球资源整合等能力也在不断增强，要正确决策，扬长避短。还要奋发作为，把已经看清楚的正确方向变成决策和推进各项事业的具体行动。” 隆国强说。

他还谈到，战略定力体现在不会因为外面的扰动而动摇。要坚持全面深化改革，进一步扩大开放，构建全面开放的新格局，坚持创新发展。

论坛发布了由中国发展出版社联合中联企业管理集团编辑出版的《中国智库专辑?2019中国上市公司业绩评价报告》。报告采用课题组推出的中国上市公司业绩评价体系，对3369家非金融上市公司、60家金融上市公司2018年度的业绩表现进行评价。评价体系借鉴了财政部、国务院国资委颁布的有关企业绩效评价办法，具有突出股东回报、关注公司成长、体现资产质量、反映债务风险、重视市场表现等特点。

会上，中联资产评估集团发布了智能估值社会共享平台——摩估云。摩估云将传统资产评估原始手工作坊数据模式，换装“大智云物移”驱动，升级为开放性、智能化的社会共享估值中心。

当日峰会还举办了“百强谈话”和“产业与资本创新融合”两个圆桌论坛。嘉宾们就数字经济、工业智能、深化供给侧结构性改革、产业结构升级、“一带一路”、战略重组、科技创新等热点话题进行交流与互动。

据了解，“中国资本峰会”旨在探寻中国经济与企业发展之路，已举办18届。

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