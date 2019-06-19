原标题：2019年中国电子商务半年报 近半新增消费通过电商实现

央视网消息：中国社会科学院昨天发布的2019年中国电子商务半年报显示，上半年我国网上零售额持续增长，近半的新增消费支出通过网络消费实现。

2019年1-5月，我国网上零售额总额达到38641亿元，相比上年同期增长17.8%。

中国社科院财经院互联网经济研究室主任 李勇坚：这个数据看起来增长率好像不是很高，但是我们上半年整个消费增长大概是1.2万亿，大概45.9%的这个新增消费是通过电商来实现的，那这就是一个很可观的数字了。

京东数据研究院院长 刘晖：比如说食品、生鲜，比如像2019年上半年，智利的海鲜产品同比2016年同期销量成长了超过了23倍。

报告显示，截至2018年12月，我国网购用户数量达到6.10亿，中国的家庭总数量约为4.5亿，平均每个家庭已有超过1.3人使用电商购物。报告预测，今年我国网上零售额将达到10万亿，到2020年有望突破12万亿。

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