原标题：电影产业持续发展 国产电影表现突出成票房主力

央视网消息：近年来，随着我国电影产业持续发展，国产电影也是迅速崛起，在过去的一年当中，国产影片从上映数量和票房成绩都表现不俗。

2018年，我国观影票房首次突破600亿大关；全国影院增至10416家，同比新增1097家；全国银幕总数达到60079块，超过北美市场荧幕总数。

阿里影业灯塔业务总经理 袁娟：去年，中国的观影票房突破600亿大关，到了609亿，实现了一个9%的增长；观影人次也是首次突破了17亿，同比增长了近6%。

2018年，票房排名前5的影片中有4部是国产电影，其中票房排名前3的影片为《红海行动》、《唐人街探案2》和《我不是药神》，票房均超30亿。近年来，国产电影上映的数量和对总票房贡献的比重都在迅速增加。

导演 高希希：随着改革开放不断深入发展，国家的不断结构性调整，我觉得最好的一个优势就是国产影片越来越呈现出它的魅力和受到大家的欢迎。

演员 沈腾：国人也是越来越喜欢好的、优质的国产电影，你看现在好多进口的大片进来，其实好多时候在同一个档期已经“打”不过我们了，所以说这个还是作为一个电影文艺工作者还是挺高兴的一件事。

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