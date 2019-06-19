杭州：八千进口企业两月减税逾18亿元

原标题：八千进口企业两月减税逾18亿元

4月1日至今，增值税减税政策实施两月，企业减税成效如何？日前，记者从杭州海关获悉，截至5月底，8060家省内进口企业已减征海关代征增值税18.58亿元。据估算，今年全省将为进口企业减税约175.8亿元，为跨境电商零售进口的消费者减轻税负约4.3亿元。

万向一二三股份公司便是众多减税获益企业之一。“4月，我们从韩国、日本、新加坡等进口充放电检测等设备和生产原料，因减税政策节省费用100多万元。”万向一二三股份公司关务部有关负责人介绍，这些设备和原料进口价格为0.35亿元，按原先的税率需要交税600余万元，如今只需缴纳400多万元。“这为我们企业进一步购买先进设备，更新技术、升级产业，提供了有利条件。”

增值税减税政策实施后，进口成本下降，不少企业的进口意愿也随之增强。“尤其是我们主营日用消费品的企业，在减税中获得感格外明显。”温州市奇盟贸易有限公司总经理陈晓勇表示，减税政策直接降低进口啤酒成本，增加了进口啤酒的市场竞争力，公司计划明年增加3%至5%的进口量。

消费者也享受到了减税的实惠。网易考拉国际物流总监陶然举例，他们平台上一款售价1999元的进口纯牛皮板扣式皮带，原先需要支付259.87元的增值税。4月1日后，消费者只需要支付181.91元，可以节省税款77.96元。他说：“税费成本的降低，让我们能够进一步降低运营成本，更加灵活的调整和扩充经营方向，减税政策给跨境电商业态注入了新的活力。”

据了解，杭州海关自增值税减税政策实施以来，主动对接地方政府相关部门，指导企业开展申报工作，持续做好跟踪指导，对已办理征免税证明、税款担保等的货物进行排查，确认货物进口时间，确保企业正常进口。（记者翁杰 通讯员黄红蕾）

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