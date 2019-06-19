青年浙商共话数字经济

接力未来，勇立潮头。6月18日下午，首届“浙江数字经济创业创新峰会”在2019年全国大众创业万众创新活动周（下称“双创周”）期间落下帷幕。来自政府、投资机构、学术机构、企业等领域的代表齐聚一堂，并同探讨在数字经济时代，青年浙商的机遇与挑战。会上，还启动了浙江省青年数字经济“鸿鹄奖”，旨在挖掘培养一批具有浙商精神的新时代鸿鹄青年，为浙江乃至全国的数字经济贡献力量。

据悉，作为全国“双创周”上具有浙江特色的数字经济峰会，本次活动由团省委、浙江日报报业集团、省青年联合会共同主办。会议围绕数字经济强省，聚焦新时代特征，打造标杆活动，提升“双创周”上的双创活力。同时，激励广大青年在全球日益激烈的经济竞争和科技竞争中，争做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。

“我认为数字化是一种工具，不是目的。”针对数字化转型这一热门话题，宏胜饮料集团总裁宗馥莉表示，数字化能够为企业提供全新的解决方案，但企业需要清楚认识到，数字化必须真实提升企业能力，解决企业变革中所面临的困境，这才是企业实施产业数字化的目的。乐刻运动联合创始人苏璐表示，数字化升级让创业有了新的方向，让创新有了新的突破，提高了经济效率，降低了经营成本。

峰会会集了近300位青年浙商代表、知名投资人、专家学者、青年人才。他们围绕数字经济转型的话题展开了讨论和分享，就如何抓住新机遇、如何应对全球化等问题发表了自己的观点。

会上，“浙江大学管理学院美好生活大数据联合创新实验室”正式启动，发布了首份研究成果——《“数”说美好，杭州样本》。（记者李知政）

(责编：栗翘楚、杨曦)