中国青年动漫双创大赛收官

6月18日，第二届“创青春”中国青年动漫创新创业大赛在杭州机器人小镇落下帷幕。大赛自启动以来，共吸引来自全国各地及海外的1000多个项目参加。经过初赛、复赛，最终10个优秀项目进入决赛，并以项目路演的形式展开比拼。
经过激烈角逐，上海智间网络科技有限公司“萌芽熊”、广州十九号动漫文化有限公司“一滩猫与一根猫”、北京森林星光教育科技有限公司“动漫产教”三个项目分别获得创业组的一、二、三等奖；江西省亿维电子商务有限公司“汤圆酱文化动漫IP品牌”、山东御书房动漫科技有限公司“不一样的数学故事”、北京简单时代文化传播有限公司“遗梦千古系列”分别获得创新组的一、二、三等奖；“茶啊二中”“银沙之翼”“冰雪英雄”“点点小宇宙”分别获得创新组、创业组的优秀项目奖。
本次大赛除了沿用第一届的赛程赛制外，还在前期举办中国青年创业大讲堂，汇聚投资人、青年创业导师，对参赛项目进行有针对性的培训。大赛负责人告诉记者，大赛旨在发现、汇聚、培养优秀动漫人才，孵化、扶持、培育优质动漫项目，帮助更多创业青年在竞赛中优化项目、获取资源、开拓市场，最终推进文化创意与实体经济深度融合，推动中国动漫产业蓬勃发展。（记者王逸群 马赛洁）
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