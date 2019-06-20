原标题：新版“双创”税收优惠政策指引发布

国家税务总局19日发布《“大众创业 万众创新”税收优惠政策指引》（简称《指引》）。《指引》归集了截至2019年6月我国针对创新创业主要环节和关键领域陆续推出的89项税收优惠政策措施，覆盖企业从初创到发展的整个生命周期。其中，2013年以来出台的税收优惠有78项。

在促进创业就业方面，小型微利企业所得税减半征税范围已由年应纳税所得额30万元以下逐步扩大到300万元以下，增值税起征点已从月销售额3万元提高到10万元，高校毕业生、退役军人等重点群体创业就业政策已“提标扩围”，并将建档立卡贫困人口纳入了政策范围。

在鼓励科技创新方面，一是为进一步促进创新主体孵化，科技企业孵化器和大学科技园免征增值税、房产税、城镇土地使用税政策享受主体已扩展到省级孵化器、大学科技园和国家备案的众创空间；创业投资企业和天使投资个人所得税政策已推广到全国实施。二是为进一步促进创业资金聚合，金融机构向小微企业、个体工商户贷款利息免征增值税的单户授信额度，已由10万元扩大到1000万元；金融机构与小型微型企业签订借款合同免征印花税。三是为进一步促进创新人才集聚，对职务科技成果转化现金奖励减征个人所得税。四是为进一步促进创新能力提升，研发费用加计扣除力度逐步加大，企业委托境外发生的研发费用纳入加计扣除范围，所有企业的研发费用加计扣除比例均由50%提高至75%，固定资产加速折旧政策已推广到所有制造业领域。五是为进一步促进创新产业发展，软件和集成电路企业所得税优惠政策适用条件进一步放宽。（记者 孙韶华）

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