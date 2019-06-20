10项交管便民利民措施全面落地

本报北京6月19日电 （记者张璁）按照公安部统一部署，6月1日，小型汽车驾驶证全国“一证通考”、异地分科目考试、车辆转籍信息网上转递等交管“放管服”改革10项便民利民措施顺利启动推行。改革实施半个月以来，各项措施全面落地、平稳有序，已惠及300多万人次，为群众节省交通费等费用上亿元。
办理考证、检车全国异地通办相关业务49万余笔。全面推行小型汽车驾驶证一证通考、异地分科目考试、摩托车跨省异地检验等便民新政。已有17.5万人跨省异地申领驾驶证；2.7万名居住地发生变迁的学习驾驶人员，在新居住地继续考试领证；28.9万名摩托车主享受异地检车便利，无需两地往返奔波。
便捷办理车辆抵押登记等业务16万余笔。临牌核发推行“4S店代办”，1.5万家汽车4S店代发临时号牌，方便群众现场购车、现场领牌。简化抵押登记手续，简捷办理抵押登记业务14.9万笔；690家银行网点代办机动车抵押登记。
全国120个城市顺利启动机动车档案转籍电子化网上转递试点，1.8万名车主直接在转入地车管所办理了车辆转籍手续，不再需要返回转出地提档验车。
106个城市全面启动12123交管语音服务平台，提供交管业务咨询、信息查询、业务受理等服务，搭建集网页、短信、手机APP、语音服务于一体的信息化服务体系。
《 人民日报 》（ 2019年06月20日 02 版）
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