新中国成立70周年湖北省发展成就展在京举行

本报北京6月19日电 （记者申少铁、程远州）6月19日，新中国成立70周年湖北省发展成就展在北京举行，展览以高质量发展为主题，以图文展板、实物展示的方式集中呈现湖北在创新驱动、生态保护、改革开放、民生改善等方面的成就，让观众直观感受荆楚人民敢为人先的改革创新精神，领略荆楚大地上波澜壮阔的新时代追梦故事。
穿越历史，一幅幅图文展板上，荆风楚韵铺展开新画卷。70年来，从荆江分洪工程拉开新中国整治长江千年水患的序幕，到兴建葛洲坝工程、三峡工程，实现大江安澜、河清海晏；从清江、汉江梯度开发利用，到南水北调一库清水润泽京津；从“沙湖沔阳洲、十年九不收”的“穷窝子”“水袋子”，到沃野千里、稻菽飘香的“米粮川”“鱼梁洲”；从“武字头”国企挺起中部工业脊梁，到武汉城市圈“两型”社会建设、中部崛起战略实施，湖北与共和国同奋进、共成长。
在实物展示板块，中国信科实现300亿人同时通话的光纤、中建三局可建千米超高楼的“空中造楼机”、安瀚光电磁控胶囊胃镜等高科技产品，吸引众多目光。湖北着力推动前沿引领技术、关键核心技术、现代工程技术等重大突破，重大科技成果越来越多。
《 人民日报 》（ 2019年06月20日 07 版）
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