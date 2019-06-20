美国制造经贸摩擦无理无据

■美国对华贸易逆差是全球价值链分工以及由此形成的供应链和产业链布局的反映，是其自身宏观经济政策失衡的结果，所谓“美国吃亏论”是片面和荒谬的。

■中国科技进步主要源于自主创新，中国保护知识产权的成绩有目共睹，美国所谓中国“强制技术转让”“窃取美国技术”的指责根本站不住脚。

■中国是世界贸易组织成员中的优等生，本届美国政府对中国加入世界贸易组织的评价并不客观，而是基于政治需要。

■挑起经贸摩擦是违背时代潮流之举，坚持和平、发展、合作、共赢，才能增进中美两国和世界人民福祉。

去年3月以来，美国一些人蓄意挑起中美经贸摩擦，极力鼓吹“美国吃亏论”，指责中国“不公平贸易”“强制技术转让”“窃取美国技术”“不履行加入世贸组织承诺”等等。这些指责无理无据，根本站不住脚。正如英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫近日在《金融时报》撰文所言：美国抓住中美双边贸易失衡大做文章，从经济学角度看，属于文盲行为；美国认为中国盗窃知识产权给美国造成巨大损失，这个观点也很成问题；指责中国严重违反加入世贸组织承诺，也言过其实。面对美国一些人在中美经贸磋商中歪曲事实、极限施压的种种表现，有必要揭示事实真相，认清美国推行单边主义、保护主义的本质。

中美贸易顺差在中国、利益在双方

美国对华贸易逆差是全球价值链分工以及由此形成的供应链和产业链布局的反映。全球价值链分工以及相应的供应链和产业链布局，是在经济全球化进程中形成的。在此背景下讨论双边贸易不平衡，需要理解其背后的多边因素，仅从双边角度谈贸易不平衡显然是片面的。世界贸易组织发布的《2019年全球价值链发展报告》指出，在当前以全球价值链为特征的分工时代，双边贸易不平衡不是分析贸易伙伴国对本国经济影响的可信指标。中国加入世贸组织后，美国对中国在制造业方面的贸易逆差大部分是加工制造业从亚洲其他国家和地区向中国转移的结果。1990年，美国对日本和“亚洲四小龙”的制造业贸易逆差占美国制造业贸易逆差总额的75%，2017年下降到不足12%；而美国对中国的制造业贸易逆差所占比重则从1990年的10%提升到2013年的约73%，之后开始下降。可见，美国对华贸易逆差是亚太地区产业分工的结果。全球价值链分工是经过长期市场竞争形成的一种高效生产方式。目前，通过全球价值链实现的贸易增加值已经占到全球贸易总额的60%以上。作为“世界工厂”的中国，被重复计算的增加值自然较多。如果剔除重复计算的加工贸易中间品增加值，美国对华贸易逆差会减少1000亿美元以上。

中美经贸合作本质上是互利双赢的，所谓“美国吃亏论”不符合实际。对美国来说，中美经贸合作不仅有助于其取得贸易和投资增长等静态收益，还会带来经济增长和产业升级的动态收益。首先，中国出口到美国的质优价廉的商品给美国消费者特别是中低收入群体带来了切实的福利，有助于美国维持较低的通货膨胀水平。根据美中贸易全国委员会联合英国牛津经济研究院形成的报告，出口到美国的中国商品在2015年帮助美国降低消费物价水平1%至1.5%。可见，破坏中美正常贸易关系有损美国宏观经济稳定。2019年5月，纽约联储主席约翰·威廉姆斯说，尽管美国经济目前处于“良好状态”，但美国的关税已经开始推高通货膨胀率，并且随着关税上调将产生更大影响。其次，中美贸易促进了美国产业升级和经济增长。第三次科技革命浪潮后，美国的产业结构发生巨大变化，中国承接了部分产业转移，使美国能专注发展现代农业、高端制造业和现代服务业，占据全球产业链最高端，成为国际分工的最大受益者。美国众多优势产业高度依赖对中国的出口。根据中国商务部的数据，在2018年中美经贸摩擦出现之前，中国每年进口美国约62%的大豆、17%的汽车、15%的集成电路、14%的棉花、25%的波音飞机。在中美服务贸易中，美国一直处于顺差状态，根据中国商务部数据，2017年的美国对华服务贸易顺差达541亿美元。最后，美国从中美经贸合作中获益巨大。中国商务部数据显示，2017年美国对华销售收入总额约为9400亿美元；截至2017年底，美国自华获得的资金流入总额达1.37万亿美元。还应看到，美国长期保持贸易逆差，实际上是用几乎无成本的美元或低成本的国债来换取其他国家的商品。所以说，所谓“美国吃亏论”根本站不住脚。

美国贸易失衡的根源在于其宏观经济政策失衡。美国一些人无视中国为平衡国际收支所作出的巨大努力，将贸易不平衡的原因嫁祸给中国，想以此转嫁国内矛盾，显然无益于其国内问题的解决。自上世纪70年代以来，美国寅吃卯粮，储蓄率呈逐年下降之势，形成严重的储蓄投资缺口。通俗地说，就是美国人的消费水平超过其国内产出水平，需要更多的外国商品来弥补国内产出不足，以满足其消费和投资需要，这是造成美国国际贸易逆差的根本原因。但美国不从自身找原因，更不愿意为恢复经济平衡而调整自身宏观经济政策，却将责任甩给其他国家。事实上，近年来，中国通过增加进口、维护汇率稳定、推进供给侧结构性改革等措施，为平衡国际收支作出了巨大努力，经常账户顺差大幅减少。2018年，中国经常账户顺差占GDP的比例仅为0.36%，基本实现平衡，远远低于韩国、德国、日本的同口径比例。美国一些人无视中国为平衡国际收支所作出的巨大努力，欺骗国民，拾起关税等保护主义大棒，企图采用关税和汇率等工具迫使中国进行所谓的“结构性调整”，是典型的转移国内矛盾、“自己有病让别人吃药”的霸权主义做法。

美国对中国技术进步的指责违背事实

中国科技进步主要源于自主创新。中国把创新作为引领发展的第一动力，在科技创新方面取得巨大成就。2011年以来，中国的发明专利申请量连续8年居全球第一。2018年，中国大陆发明专利拥有量共计160.2万件，是2008年的16.8倍。中国发明专利质量呈现稳中向好态势，2018年中国国内有效发明专利平均维持年限达到6.4年。与此同时，中国高新技术产业和新兴产业规模不断扩大。截至2018年底，高新技术企业达到18.1万家，科技型中小企业突破13万家。中国科技、装备的自主研发能力以及系统成套水平有力地支撑起三峡工程、青藏铁路、西气东输、南水北调、特高压等重大工程建设。2018年，中国科技进步对经济发展的贡献率大幅度提升至58.5%，接近发达国家60%的水平。中国把人才作为创新的第一资源。2018年中国研发人员总数达到418万人，已连续5年稳居世界第一。中国的科技进步还源于快速增长的研发投入，2018年中国的研发经费达19657亿元人民币，是1978年的317倍，40年年均增幅达到16.6%，为科技创新提供了有力资金保证。可见，美国一些人对中国的所谓“强制技术转让”“窃取美国技术”的指责根本站不住脚。

中国保护知识产权、维护公平竞争市场秩序的成绩有目共睹。在深入推进创新发展的同时，中国不断加大知识产权保护力度，相继出台或修订商标法、专利法、著作权法、促进科技成果转化法、物权法等法律法规，并加入了几乎所有主要的知识产权国际公约。同时，不断强化互联网领域、各级市场和交易环节治理，严厉查处侵犯商标权、著作权和专利权等知识产权违法行为。2018年，国外在华发明专利申请量为14.8万件，达到“十三五”时期以来最高水平。这也表明，外国企业对中国的知识产权保护是充分认可的。

美国一些人对中国高科技企业的打压严重破坏全球开放合作的创新生态。全球创新生态系统是深化国际科技交流合作的重要保障，也是世界经济增长的重要源泉。人类社会发展到今天，激发创新活力、提高创新效率、推动技术进步和世界经济发展，必须在全球形成一个分工合理、体系完善的创新生态系统，以实现创新要素在各国之间开放、持续、高效流动，形成优势互补的创新格局。当今世界的科技进步，离不开中国的参与和贡献。在不少科技领域，中国正在由“跟跑者”变为“并跑者”，在通信技术、量子技术和人工智能等领域处于“领跑者”位置。中国在高铁、5G和移动支付等领域，开展国际科技合作的空间非常大。美国一些人打着维护“国家安全”的幌子打压中国高科技企业，实行技术保护主义，其本质是推行科技霸权、打压中国发展。这将严重破坏全球开放合作的创新生态，不利于人类社会共同迎接新一轮科技革命的到来，损害世界经济增长。

中国是世界贸易组织成员中的优等生

本届美国政府基于政治需要对中国加入世贸组织的评价并不客观。世贸组织前总干事拉米曾说，中国在世贸组织中的表现是A+。中国在2010年就已全部履行了加入世贸组织承诺。那时的美国政府总体肯定中国加入世贸组织后的表现，美国贸易代表办公室在2010年后提交的报告也认可中国已履行承诺的事实。本届美国政府上台后，却突然转变话风，推翻往届美国政府的评估结果，指责中国不履行加入世贸组织承诺。在中国已经履行加入世贸组织承诺数年之后，又来讨论中国是否履行承诺的问题，实在是无稽之谈。本届美国政府对中国加入世贸组织作出的评价罔顾事实、毫无依据，根本不是客观评估，而是基于某种政治需要。

美国一些人偷梁换柱，借对中国加入世贸组织评价的外衣攻击中国经济体制，试图削弱中国的体制优势。美国贸易代表办公室在报告中宣称，中国仍保持非市场经济体制，政府主导，并实行重商主义；还宣称中国以自身仍是发展中国家的借口拒绝进一步实施贸易自由化。此外，美国政府还在世贸组织指责中国的经济模式。很显然，本届美国政府无法找到中国不遵守世贸组织规则的证据，其捏造事实是出于不能容忍中国的体制优势。美国一些人指责中国经济模式损害了其他世贸组织成员的利益，事实却是，中国加入世贸组织以来，对世界经济增长的平均贡献率接近30%，是拉动世界经济增长的重要引擎。中国还通过对外贸易、引进外资、对外投资等途径让众多世贸组织成员受益。

美国才是世贸组织规则的破坏者。世贸组织具有审议和争端解决机制，以监督、促使各成员遵守世贸组织规则。世贸组织一直认可中国加入世贸组织后的表现。中国政府2018年6月发布的《中国与世界贸易组织》白皮书已清楚表明，中国切实履行了加入世贸组织承诺。在世贸组织和世贸组织其他成员都认可中国加入世贸组织后表现的情况下，美国为得出中国不遵守世贸组织规则的预设结论，只能基于其自身设定的高于世贸组织规则的标准以及美国是否获益最大来判定中国的表现。这显然是无理的。同为世贸组织成员，美国被其他世贸组织成员起诉的案件是中国的两倍多。而且，中国严格执行世贸组织裁决，美国败诉后却经常拒不执行世贸组织裁决。美国还动辄以其国内法为依据，对他国采用关税和非关税手段进行惩罚。事实证明，美国的行为才是对世贸组织规则的公然蔑视和肆意破坏。

美国挑起经贸摩擦违背时代潮流

和平、发展、合作、共赢是时代潮流，美国挑起经贸摩擦是违背时代潮流之举，遭到中美两国人民以及世界各国人民的坚决反对。近日，美国纽约市前市长、彭博新闻社创始人迈克尔·布隆伯格批评美国政府贸易政策损人不利己，呼吁美国国会采取行动限制总统制定贸易政策的权力。许多美国企业家和普通民众也反对美国挑起经贸摩擦。国际上的有识之士普遍反对美国制造经贸摩擦的行为。新加坡总理李显龙认为，中美两大经济体之间互相竞争是很自然的，但竞争不应演变成冲突，而应该走向合作、致力双赢。

美国曾大力推动自由贸易和市场开放，这是其长期保持世界领先地位的重要原因。如今的美国正在走向时代潮流的对立面，这将从根本上削弱和动摇美国的优势地位。奉行保护主义、动辄挥舞关税大棒，不会让美国再次伟大。

改革开放以来，中国顺应时代潮流，创造了中国奇迹，成为世界共同发展的重要参与者和主要贡献者。加入世贸组织以来，中国为世界经济贸易发展带来了重要机遇、作出了重大贡献。未来，中国将进一步拓展开放领域、优化开放布局，以高水平开放促进全面深化改革；进一步放宽市场准入，缩减外资准入负面清单，允许更多领域实行外资独资经营；进一步推动完善多边贸易体制、多边合作机制和区域合作机制。当今世界，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡，单边主义、保护主义害人害己，只能是死路一条。美国一些人应放弃错误做法，同中国相向而行，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，增进两国和世界人民福祉。

（作者为中国社会科学院院长、党组书记）

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 09 版）

(责编：庄红韬、杨曦)