抓住乡村振兴的根本问题

实施乡村振兴战略，是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业全局、顺应广大人民对美好生活的向往作出的重大决策部署。2018年7月，习近平同志对实施乡村振兴战略作出重要指示，强调要尊重广大农民意愿，激发广大农民积极性、主动性、创造性，激活乡村振兴内生动力，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感、安全感。这从根本上回答了乡村为谁振兴、靠谁振兴、谁来评判、由谁享有振兴成果的问题，为实施乡村振兴战略提供了科学指导。

乡村为谁振兴。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，将增强人民群众的获得感、幸福感、安全感作为治国理政的重要出发点和落脚点，针对“三农”工作这个全面建成小康社会的短腿和短板，制定出台了一系列强农惠农富农政策，有力推动了“三农”工作。在全面建成小康社会决胜阶段，为满足广大农民日益增长的美好生活需要，切实实现好、维护好、发展好广大农民的根本利益，党的十九大作出了实施乡村振兴战略的重大决策部署。实施乡村振兴战略，就是要让广大农民过上好日子，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，这是决不能偏离的根本出发点和落脚点。

乡村靠谁振兴。习近平同志强调，人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量。必须坚持人民主体地位，依靠人民创造历史伟业。实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，事关党和国家事业全局与广大农民的根本利益，必须坚持农民主体地位，紧紧依靠农民来推动。实践中，有的地方不尊重农民主体地位，想当然地替农民作主，其结果是农民的积极性受到挫伤。必须深刻认识到，广大农民是乡村振兴的根本力量，他们的积极性、主动性、创造性是乡村振兴的内生动力。实施乡村振兴战略，必须坚持以广大农民为主体、动力和依靠，广泛汇聚广大农民的智慧和力量。

乡村振兴由谁评判。习近平同志指出，检验我们一切工作的成效，最终都要看人民是否真正得到了实惠，人民生活是否真正得到了改善。实施乡村振兴战略，事关广大农民切身利益，成效如何必须由农民评判。实践中，一些地方把乡村振兴简单化为产业振兴，盲目引进资本，但广大农民并没有从中得到多少实惠。产业振兴是乡村振兴的重要基础，但产业发展的目的是要带动农民就业增收，促进乡村基础设施改善和村容村貌提升，不断满足广大农民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要，而不是简单地为了把一些经济指标搞得好看。实施乡村振兴战略，必须把广大农民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量工作得失的根本标准，着力解决好农民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

乡村振兴成果由谁享有。以习近平同志为核心的党中央将“为什么人、由谁享有”视为关系发展理念正确与否的根本性问题，将增进民生福祉作为发展的根本目的，强调必须坚持共享发展。实施乡村振兴战略的根本目的是为了让亿万农民过上幸福美好生活，其发展成果应由广大农民共同享有。实践中，少数地方不顾农民意愿，搞不切实际的开发建设，广大农民并没有充分享有发展成果，违背了实施乡村振兴战略的初衷。实施乡村振兴战略，不仅要通过发展把蛋糕做大，而且要通过完善体制机制把蛋糕分好，从而不断增强广大农民的获得感、幸福感、安全感。

（作者单位：山西师范大学）

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 09 版）

(责编：庄红韬、杨曦)