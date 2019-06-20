俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫日前在接受本报记者采访时说，美国一些人习惯于打压竞争对手，试图用制裁等各种措施损害中国经济，对华遏制行径注定徒劳无功。

久加诺夫表示，美国一些人认为自己是这个世界的主人，无法容忍竞争对手的存在，一意孤行推行自己的计划维护霸权。目前，中国通过实施一系列的改革和发展的规划，经济实力快速增强，综合国力提升很快。中国的发展态势让美国一些人“忌惮”，并将中国视为其重要竞争对手。因此，美国才会挑起贸易摩擦，通过种种手段试图打压中国的发展势头。

久加诺夫认为，美方变本加厉挥舞关税大棒，并不仅仅针对中国。所谓知识产权保护问题、危害美国国家安全论调等，无非是美国实施霸凌行为的借口。久加诺夫强调：“时代在变化，科技在发展，但是美国依然对外扩张与侵略，大搞经济霸权，最大限度地获得利益——这是美国始终没有改变的全球战略。”

久加诺夫说，从长远看，美方经济霸凌行径将徒劳无功，毫无意义。中国不仅是经济领域迅速发展的国家，而且正在成为科技强国，已经在机器人、人工智能、新型交通工具等领域处于世界领先地位。他注意到，中国正积极培养各领域的高技术人才，为未来发展做好准备，人才的培养奠定了中国发展基础。他对中国未来的发展充满期待。

久加诺夫高度评价“一带一路”倡议。他表示，“一带一路”建设涵盖了广阔的区域，有关国家将从中受益。他建议，俄中应利用金砖国家和上海合作组织等机制，进一步扩大交流，深化“一带一路”合作。

（本报莫斯科6月19日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 17 版）

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