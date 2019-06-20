美贸易代表称“与中方的对话行不通” 外交部回应

新华社北京6月19日电 （记者侯晓晨）外交部发言人陆慷19日表示，中美在经贸领域的分歧可以通过对话和磋商来找到解决办法，只要这种对话和磋商是建立在相互尊重、平等互利的基础之上。
在当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国贸易代表莱特希泽18日在参院听证会上谈到中美经贸分歧时称，与中方的对话行不通。中方对此有何评论？
陆慷表示，习近平主席和特朗普总统18日通了电话。特朗普总统在通话中表示，美方重视美中经贸合作，希望双方工作团队能展开沟通，尽早找到解决当前分歧的办法。相信全世界都希望看到美中达成协议。习近平主席也表示同意两国经贸团队就如何解决分歧保持沟通。
“我们多次说过，中美达成一个互利双赢的协议，不仅符合中美两国和两国人民的利益，也是全世界的期盼。你刚才援引的是美国贸易代表莱特希泽大使的表态。不知大家是否注意到，昨天美国白宫国家经济委员会主任库德洛接受媒体采访时也表示，两国元首通话后美国市场的反应表明，谈比不谈好。”陆慷说。
陆慷表示，正如习近平主席在通话中所指出的，关键是要照顾彼此的合理关切。“我今天愿再次重申，违背这一原则，是没有出路的。”
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