巴基斯坦专家学者认为贸易保护主义是一招“臭棋”

原标题：贸易保护主义是一招“臭棋”

巴基斯坦和平与外交研究所所长阿西夫日前接受经济日报记者采访时表示，中美之间爆发的经贸摩擦不仅阻滞了双边正常贸易，更严重冲击了国际贸易和经济体系。近一段时间，美国连续对中国输美商品提高关税，将两国经贸摩擦不断升级。美国在对华挑起经贸摩擦的同时，还发起了科技战。鉴于中美两国的经济体量和国际地位，美上述一系列挑衅行为给全球市场带来了巨大影响。

阿西夫说，冷战结束后，美国一直凭借其大国地位肆意针对别国挑起贸易争端，以服务自身利益。美国一些人拿美国的贸易逆差作政治文章，罔顾中国改革开放40多年来本着平等互惠原则开展国际贸易的基本事实，指责中国利用美国经济弱点，刻意寻求对美顺差。美国挑起对华贸易争端后，两国互征关税措施已经使双边贸易遭到重创。各项预测表明，中美两国的经贸摩擦将导致全球经济增长缓慢，这一经济后果还将对发展中国家产生负面影响。美国挑起并升级对华贸易争端，实际上会使世界各国的发展利益受到影响。

阿西夫认为，尽管贸易争端必然导致中美两国经济都受到影响，但中国经济表现出了极大的韧性，这主要得益于中国拥有完善的经济格局和庞大的国内市场。随着“一带一路”建设进一步深化，中国与相关国家开展高水平工业合作，实现优质产能向外转移，将使中国开拓更大的国际市场，而且有助于中国规避美方惩罚性关税。在“一带一路”建设中，巴基斯坦将大有可为。

巴基斯坦政策研究所高级研究员伊凡对经济日报记者表示，美国对华挑起经贸摩擦，本质上是守成大国在新兴大国崛起之路上制造障碍，迟滞其挑战自身霸主地位之举，本身就毫无道理和公平可言。上述举动会给中国和世界经济制造麻烦，但最大的受害者还是美国自身。这一不合时宜的贸易保护主义定会成为美国政府的一招“臭棋”，甚至会让美国再次经历上世纪20年代出现的大萧条。美国作为当今世界头号强国，为了自身狭隘利益让全球化进程开倒车，令人十分失望。与美国置全世界发展利益于不顾的一意孤行相比，中方在应对中体现了高度克制，这足以表明中国是负责任的全球大国。（本报驻伊斯兰堡记者 梁 桐）

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