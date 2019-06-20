原标题：中国企业，在风雨中创新前行

我国时速600公里高速磁浮试验样车日前在青岛下线。 新华社发

广东龙川一线工人生产忙。本报记者郭俊锋摄/光明图片

【经济界面】

近一段时间来，美国政府以“国家安全”为幌子，先是禁止中国华为公司参与美国的5G设备网络建设；随后，又将华为及其附属公司列入出口管制“实体名单”，操控多家公司围堵遏制华为。加之，由总部位于美国纽约的电气与电子工程师协会（IEEE）上演的“审稿门”闹剧匆匆收场，接二连三的“风波”，让全球哗然。其实，美国肆无忌惮地打压华为等中国创新型企业，无非是为了遏制中国创新发展的势头，为美国企业在全球抢夺高科技领域市场赢得空间和时间。

企业是创新的主体，是推动创新创造的生力军。面对美国的技术遏制和围堵封锁，中国企业应如何提高自身能力，加快补齐关键核心技术的短板，在风雨中创新前行？记者就此进行了采访。

1.“备胎”芯片转正的底气企业研发投入力度持续加大

【案例】

“今天，是历史的选择，所有我们曾经打造的‘备胎’，一夜之间全部转‘正’！”面对美国的蛮横打压，华为毅然宣布启用“备胎”芯片，并表示不会出现“断供”这种极端情况。华为公司创始人、CEO任正非称，美国的做法对华为的低端产品可能有一定影响，但是对华为的高端产品没有影响，至少对5G没有影响。

华为备胎转“正”的底气，源自其持续多年对芯片研发的投入。针对芯片研究，华为不光靠“砸钱”，同时也在数学、物理等基础领域加大投入。目前，华为有700名数学家,800名物理学家,120名化学家,六七千名基础研究的专家,60000多名各种高级工程师、工程师，形成组合共同前进。

多年来，正是因为始终重视研发和创新，华为才有了过硬的技术，才有了强大的实力和足够的底气。

像华为一样，江西赣州崇义县章源钨业股份有限公司也在坚持创新发展。该公司副总经理赖昌洪告诉记者，在提炼钨的过程中必须要用到液态氨，因而会释放出刺鼻的氨气。他们通过技术创新，建立了“氨回收循环利用系统”，并不断改进生产工艺，使得液态氨消耗量越来越少。目前，该公司的技术已处于行业领先水平。“依靠创新推动企业发展是我们必须牢牢坚守的路径。”赖昌洪说。

如今，越来越多的中国企业更加重视研发和创新。随着中国对专利技术保护力度的加强，对技术创新发展的引导推动，以及社会对人才重要性认识的加强，中国企业在研发人才、资金方面的投入力度持续加大。

据统计，2018年，中国企业500强研发投入较2010年增长了1.66倍；沪市实体类公司研发投入3900亿元，同比增长21%。比亚迪去年研发投入85.36亿元，同比增长36.22%；截至2018年末，长安汽车拥有研发人员7722人，比上年增加7.59%；京东方去年新增专利申请量9585件……

研发投入的持续增加，给企业带来了业绩增长，也让一批新兴产业在市场竞争中成长起来，新产业、新模式、新业态集聚发展，为中国经济高质量发展注入了新活力。

从新能源汽车产业发展来看，今年一季度，中国新能源汽车产销量同比分别增长102.7%和109.7%，开始迈向持续自主创新、展现品牌效应的新时期。工业和信息化部运行监测协调局局长黄利斌表示，目前，中国国新能源汽车整车和关键零部件均取得长足进步，并已建立起较为完备的新能源汽车发展支持体系。依靠创新驱动，新能源汽车产业链加速提升，市场结构不断优化，消费热情逐步攀升。

“我们对新能源汽车的投资累计超过300亿元，多款自主新能源、网联智能汽车产品取得了良好的市场表现。”吉利汽车集团副总裁杨学良说。

科技部成果转化与区域创新司负责人杨咸武表示，近年来，中国企业的技术创新意识不断增强，能力不断提升，效果也越来越显著，以企业为主体的技术创新体系逐步得到了完善。2017年全社会研发经费支出达到1.76万亿元，其中将近80%都是企业投入。高新技术企业又是企业当中的主要研发投入者。

“老百姓对品质生活、个性化体验的追求越来越高。这些追求从需求端推动着企业研发创新，开发出更多满足消费者需求的产品。”中国企业联合会副研究员高蕊说。

德国西门子股份公司高管表示，中国拥有强大的创新浪潮，中国企业在学习和运用新技术方面有着惊人的速度，看好中国的创新能力和中国经济发展前景，未来将继续与中国企业加强合作。

2.不断提升核心竞争力持之以恒解决“卡脖子”问题

【现状】

自2012年以来，中国集成电路产业以年均20%以上的速度快速增长，2018年全行业销售额6532亿元，产业链各环节齐头并进，产业结构更加趋于优化，技术水平也在不断提高。然而，与国际先进水平相比，中国在集成电路的总体设计、制造、检测及相关设备、原材料生产等方面还存在较大差距。

近日，美国对新兴技术实施出口管制，围堵封锁科技创新成果，无疑让一些创新实力不强的企业尝到了关键核心技术被“卡脖子”的滋味。

北京大学国家发展研究院院长姚洋认为，在中美经贸摩擦过程中，我们会面临一些挑战，这些挑战虽然会给中国经济发展造成一定困难，但也会带来发展机遇。目前，最大的挑战是美国对中国的技术封锁，短期内会降低中国技术进步的速度，但长期而言，反而会成为中国进行自主研发和创新的动力。

“历史经验告诉我们，只要国外卡我们‘脖子’，我们做得可能会更好。当然，这需要艰苦奋斗，可能需要10年、20年或者30年的时间来做一件事情，但最终中国能做成。”姚洋说。

技术创新是企业的“命根子”。拥有自主知识产权和核心技术，才能生产具有核心竞争力的产品，才能在激烈的竞争中立于不败之地。

工业和信息化部副部长王志军表示，此次中美经贸摩擦使我们更清醒认识到，必须持之以恒地解决关键核心技术“卡脖子”问题。工业和信息化部将加强与有关部门的政策协同，积极发挥企业的主体作用，大力推进关键领域核心技术攻关。

王志军说，要坚持市场机制与政府作用相结合，发挥市场对技术研发方向、路线选择及各类创新要素配置的决定性作用，同时引导创新要素更多投向核心技术攻关，加快培育一批竞争力强的主导企业和“专精特新尖”的中小企业，大力营造公平竞争的市场环境。坚持产学研用紧密结合，构建全产业链协同创新的生态体系。把提升原始创新能力摆在更加突出位置，加大中央财政对基础研究的稳定支持力度，组建产学研用联合体，推动体制机制创新，开展核心技术攻关。

专家认为，中国企业必须紧紧抓住历史机遇，聚焦主业、广纳英才、持续创新，探索属于自己的核心技术，不断提升核心竞争力。“只有把核心技术掌握在自己手中，才能真正掌握自己的命运，才能从根本上保证我们的经济发展、民生改善、国家安全和世界和平。”中国科协主席万钢说。

3.创新不等于闭门造车全面融入全球创新网络

【观点】

“我们能做美国芯片一样的芯片，但不等于说我们就不买了。”任正非表示，包括海思芯片在内的华为技术创新，始终建立在积极吸纳全球科技创新的成果之上。无论如何，华为不做“孤家寡人”，还会继续广交天下朋友共同为人类服务。华为仍然对参与全球科研和创新保持积极态度。

“要拥抱世界，依靠全球创新”，这是华为的选择。目前，华为已在全球设立数十个研发中心，华为在海外研发投资的受益者是包括美国高校在内的全球科研机构，其研发集合了全球的科技智慧，实现了多方交流互益。相较而言，近期美国的一系列举措，则与开放创新的大潮格格不入。

王志军认为，集成电路产业是高度国际化的产业，没有哪个国家能够独立发展集成电路产业。美国粗暴干涉国际集成电路产业正常秩序，打乱了正常的国际分工体系，降低了资源配置效率和产业发展速度，破坏了世界集成电路产业平稳发展。这些举措是对美国标榜为市场经济体制的极大讽刺。

“所有技术都自己来搞，既不现实，也会大大降低国家发展的速度，甚至会出现一种技术还没研发出来便已过时的情况。”姚洋说，不管是过去还是未来，自己去研发技术，都需要付出更多的时间和代价。

创新不等于闭门造车、故步自封。在技术引进和技术外溢过程中，中国获得了利益，相关国家也获得了利益。中国科技的进步离不开与世界合作，世界科技的发展也必然需要一个充满创新活力的中国。

近日召开的中央全面深化改革委员会第八次会议强调，加强创新能力开放合作，要坚持以全球视野谋划和推动科技创新，吸引和培养高精尖缺人才，提升使用全球创新资源能力，打造开放合作区域高地，参与和引导全球创新治理，优化开放合作服务与环境，以开放促进发展、以改革推动创新、以合作实现共赢，全面融入全球创新网络，推动创新型国家建设。

王志军表示，要坚持开放创新合作发展，不断拓展互惠合作的范围、层次和方式，更高层次地融入全球产业链、创新链。要坚持优化环境、机遇共享，对内外资一视同仁，加强知识产权保护，更好利用国际国内两种资源提升科技创新实力，与全球共同分享中国市场带来的发展机遇。

莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。

对于中国企业而言，要一如既往地艰苦奋斗，加强核心关键技术攻关，一如既往地开放合作，努力提升自身实力，在创新的道路上不惧风雨、砥砺前行。

（本报记者 刘坤）

(责编：庄红韬、杨曦)