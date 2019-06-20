原标题：【深度观察】国产奶粉实现“六成自给”还需更多努力

日前，国家发改委、工信部等7部门联合下发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》(以下简称《方案》)，指出要大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划，力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。

在不少业内人士看来，这是对去年9部委联合印发的《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》的进一步细化，以更大力度、更精准到位的措施来提振消费者对国产奶粉的信心。

消费者信心重塑是一项艰巨的工作。因为信任的坍塌往往就在一夜之间，重新培育信任则需要持久而加倍的努力。

自2008年的三聚氰胺事件后，国产奶粉陷入信任危机。10年过去了，市场对国产品牌的信心一点点重拾。《2018年中国婴幼儿配方奶粉市场环境洞察》报告显示，2018年我国国产奶粉市场份额从2017年的40.7%上升至43.7%，销售额增速从2017年的14.5%上升至21.1%。

不过，目前进口奶粉仍占据我国整个婴幼儿奶粉市场50%以上的比重——而10年之前，这一数字为30%。

国产奶粉重整旗鼓，绕不过安全这个关键词。2018年我国实行了被称为“史上最严奶粉新政”，对奶粉配方的管理由备案制改为注册制。这一年，原食药监总局共批准了148家工厂的1138个婴幼儿配方乳粉产品配方，与注册制实施前市场上2700余个配方存量相比，锐减了千余个。

在强化质量安全方面，此次出台的《方案》进一步提出，要建立统一婴幼儿配方乳粉质量安全追溯平台，鼓励生产企业制定和实施严于国家标准的企业标准，并推进奶源建设。有了标准护航、源头保障和全方位监管，把住“安全”这道底线也就有了更扎实的基础。

然而，仅仅守住底线显然不够，加强研发投入不断提升品质、形成人无我有的独特优势才是关键。有业内人士表示，国产奶粉的研发体系还比较薄弱，微纳米技术的应用、新的营养元素的突破还有待解决。2018年成为首个突破百亿元销售目标的国产乳企飞鹤董事长冷友斌就表示，未来将研发出一些特殊配方婴儿奶粉来满足市场的需求。

同时，对于国产品牌而言，消费者的引导也是不容忽视的环节。据国家监督抽检数据显示，2018年，婴幼儿配方乳粉抽检3058批次，有2批次检出不合格，合格率达到99.9%，国产奶粉安全质量为历史最好水平。然而，消费者“不买账”的问题仍有待解决。

要提高国产奶粉的信任度，首先要让消费者多了解，这就要提高透明度，让消费者能更多地接触到相关信息。《方案》中也提到，进一步完善婴幼儿配方乳粉标准制定、抽检结果、监督检查等食品安全信息公布公开制度。

应该看到，研发实力的增强非一日之功，品牌塑造更需要时间。正如《方案》中所指出的，要充分认识提升国产婴幼儿配方乳粉品质、竞争力和美誉度的长期性与艰巨性，选准产业发展突破口，找准产品市场定位，促进国产婴幼儿配方乳粉与进口产品公平竞争、错位竞争。

政策“红包”为乳企发展营造了更好的氛围，而国产奶粉要实现六成自给还需自强。毕竟，奶粉行业属于充分竞争市场。(记者 蒋菡)

(责编：庄红韬、杨曦)