将“双创”引向深入 激发市场主体活力和创造力

“毕竟西湖六月中，风光不与四时同。” 近年来，随着一大批互联网优秀企业的崛起，杭州已然成为中国创新创业的热土。而这里，也因为一场盛会的到来，再次聚焦世界目光。

19日，2019年全国大众创业万众创新活动周在杭州落下帷幕。作为继北京、深圳、上海和成都之后又一全国双创周主办城市，活动周期间，来自各地170多个创业创新项目集中展示“双创”最新成果，270余场活动如火如荼，全国“双创”风头正劲。

当前，面对复杂严峻的国内外形势，将“双创”引向深入，从而进一步激发市场主体活力和社会创造力，是助力中国经济高质量发展的关键一步。而今年全国双创周所展示的创新活力与动能、所凸显的科技含量与创新能力，更从侧面佐证了中国经济韧性十足，中国经济的创新动能正在加速提升、增长的持续性不断集聚。

“科技范儿”更足：创新创业更注重科技含量

历届双创周都是各大科技产品集中展示与较量的平台，中国首个遥感星座计划“灵鹊星座”、世界先进眼科骨科手术机器人、拥有触觉的机械手臂……一大批科技前沿产品纷纷亮相此次活动周。

五年来，创新创业更加突出科技导向，创业活动推动科技创新呈现百舸争流之势，培育壮大新动能的作用更加显现。数据显示，2018年，全国新登记企业670万户，全年日均新设企业1.8万户，同比分别增长10.3%和8.43%，市场主体数量突破1亿大关。其中，2018年全国高技术产业和战略性新兴产业增加值同比增长11.7%和8.9%，分别高出规模以上工业5.5个百分点和2.7个百分点。

在杭州，人们已经能体验到科技带来的便捷。乘客下飞机走出萧山机场，在机场高速上，打开5G手机，便能享受到5G速率来刷网页、看视频；走进地铁站，用“5G智能货柜”GoBox，就能使用先进的生物识别刷脸技术，体验到“无感支付”；在家里借助千兆智联，睡前全屋熄灯、回家开门亮灯、燃气泄漏自动报警，这些也早就不是想象……

如今，以移动互联网、云计算、大数据为代表的新一代信息技术产业加速成长，人工智能、虚拟现实、基因工程药物等新技术产业化加快，跨境电商、移动医疗等新业态蓬勃兴起，战略性新兴产业不断发展壮大，创新创业热点已成为促进经济平稳增长、转型升级的重要力量。

但要实现“双创”对科技创新的促进作用，全社会还需要戮力同心。国务院常务会议提出，要降低创业创新成本；要支持“双创”示范基地在科研立项实施、成果确权和转化等方面先行先试；要加快落实研发费用按75%比例税前加计扣除的政策，并研究加大政策力度。

“联动效应”更强：创新创业有力支撑就业

近年来，随着创业带动就业活力不断显现，创新创业支撑高质量就业的作用更加明显。据国家发改委数据显示，2018年，全国城镇新增就业1361万人；示范基地创新创业带动就业的能力进一步提升，区域示范基地初创企业新增就业超过71万人，企业、高校及院所示范基地带薪兼职创业人员约2400人，分别增长约32%和49%。

“双创”的活力一方面得益于社会各界锐意进取的精神，另一方面也得益于减税降费政策在支持“双创”中逐渐发挥的效力。

据国税总局数据显示，今年1-4月，各项支持“双创”税收优惠政策共计减税超过3900亿元，同比增长56.8%，其中今年新增政策减税约680亿元。一系列旨在促进劳动者创业就业、减轻各类劳动者负担的税收优惠政策陆续出台，稳就业、促公平的积极效应在不断显现。

被喻为全国“双创”风向标的中关村创业大街在开街5周年之际，晒出了一份亮眼的成绩单：累计孵化3451家创业团队，其中外籍和海归团队409家；累计获得融资团队1181家，总融资731亿元，融资比例34.2%。“双创”正在为经济发展凝聚澎湃动能。

初创企业的进驻不仅为创业大街带来活力，更创造了众多的就业岗位。今年4月，张跃曦就尝到了政策的甜头，他的初创企业在北京海淀区推出的“集群注册”的帮助下免费注册了地址。据海淀区市场监督管理局相关负责人介绍，传统孵化器可以提供注册地址服务，但都要收取一定费用。现在，通过“集群注册”政策，企业只要符合要求即可免费注册，且不设上限。近年来，各地针对初创企业都推出了一系列优惠政策，旨在通过人才、技术的聚集为当地经济发展持续注入活力。

与此同时，“双创”也正在迈出国门，走向世界。自2017年首次走出国门以来，海外“双创”活动周已在五大洲29个国家50多个城市成功举办170多项活动。2019年海外“双创”活动周组委会继续组织、支持民间力量在“一带一路”沿线和创新型国家举办创新创业活动，对促进当地就业起到了重要作用。

将“双创”引向深入：形成创新创业生态系统

在本次“双创”活动周上，一群群意气风发的创业者、一批批奇思妙想的创新产品，让人真切感受到扑面而来的“双创”活力。

创新力决定生命力，五年来，“双创”已成为推动我国经济增长的新动能。为进一步实施创新驱动发展战略，更大激发市场主体活力，国务院常务会议明确提出要发挥“双创”支撑就业的重要作用、发挥“双创”促进科技创新的独特作用、支持打造“双创”平台、推动“互联网+”升级、引导金融机构降低小微企业融资实际利率和综合成本五项措施，将“双创”引向深入。

五年来，我国创新创业创造生态环境日益优化，市场主体活力不断增强，创新创业成果大量涌现。日前，科技部火炬中心发布的《中国创业孵化发展报告2019》显示，截至2018年底，中国创业孵化机构总数11808家，其中，科技企业孵化器为4849家，同比增加19.2%。

五年来，随着我国创新驱动战略深入实施，先后颁布实施了《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》等一系列政策措施，各地在推动全面创新改革试验、深化商事制度改革、完善财税和投融资政策支持、建设创新创业支撑平台、构建创新创业文化生态等方面出台一系列具体举措，推进创新创业创造的政策氛围和社会氛围逐步形成。

“百尺竿头，更进一步”，“双创”成果的持续显现也赋予其更高要求：提供更多就业岗位，降低创业创新成本；完善企业内部各项激励机制；加快发展工业互联网；小微企业不良贷款容忍度继续放宽等都是下一步推进“双创”不断深入的工作重点。

“潮平两岸阔，风正一帆悬。”如今，创新创业浪潮已在全国形成了创新链、产业链、人才链、资金链、政策链贯穿一体的创新创业生态系统，成为我国经济发展的强劲动力。

(责编：杨曦、付长超)